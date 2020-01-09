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Megxit. Принц Гарри и Меган Маркл не хотят жить по-королевски?
10.01.2020 12:02 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Принц Гарри и Меган Маркл. © /
Младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы Гарри с юных лет доставлял немало хлопот королевской семье. Он регулярно попадал в скандальные истории, после которых приходилось краснеть и оправдываться. То Гарри участвовал в мероприятиях, где представал в голом виде, то являлся на вечеринку одетым в костюм нациста.
Военная служба в какой-то степени восстановила репутацию принца, но тут случился брак с Меган Маркл, девушкой такой же неоднозначной, как и сам Гарри.
«Мы намерены отойти от того, чтобы считаться «высокопоставленными» членами королевской семьи»
Королева Елизавета II, согласно сведениям из информированных источников, не раз выражала неудовольствие поведением и нарядами Меган на официальных мероприятиях.
Кажется, подобные претензии изрядно утомили герцога и герцогиню Сассекских. И теперь они решили отказаться от исполнения ряда официальных обязанностей, а также стать финансово независимыми.
«После многих месяцев размышлений и обсуждений мы приняли решение в этом году начать постепенный переход к прогрессивной новой роли внутри этого института. Мы намерены отойти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать Ее Величество королеву, — написали принц Гарри и Меган Маркл в своем Instagram. — Теперь мы намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой, продолжая уважать свой долг по отношению к королеве, Содружеству наций и патронируемым нами организациям. Этот географический баланс позволит нам воспитывать сына в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но одновременно даст нашей семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на следующем этапе, в том числе на создании нашей новой благотворительной организации».
Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
Королева разочарована
Гарри и его жена относятся к «старшим» членам королевского дома. В этот круг входят сама королева Елизавета II с супругом, их дети, а также внуки от старшего сына. Традиционно указанные лица исполняют королевские обязанности — совершают официальные поездки, присутствуют на публичных мероприятиях и т. д. Живут «старшие» члены королевского дома на так называемый «грант суверена». Он закладывается правительством в государственный бюджет, а формируется за счет процента от прибыли, получаемой от владений британской короны.
Намерения Гарри и его супруги вызвали шок у царственной бабушки. По данным The Times, Елизавета II крайне разочарована заявлением, сделанным герцогом и герцогиней Сассекскими. Супруги не советовались ни с королевой, ни с отцом Гарри принцем Чарльзом.
Канцелярия Букингемского дворца выпустила краткое заявление, в котором говорится: «Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, проработка которых займет время».
Уже из этих достаточно сухих слов видно, что соглашаться с желаниями Гарри и Меган просто так английская корона не намерена.
Гарри достала «желтая» пресса
Британские эксперты называют поступок принца беспрецедентным — еще никогда столь высокопоставленный член королевской семьи (Гарри на данный момент является шестым в списке наследников престола) не позволял себе отказа от ранее принятых норм.
Ранее Гарри удивил британцев признаниями о том, что вместе со своей семьей хотел бы поселиться даже не в Англии.
«Оставшаяся часть наших жизней, особенно рабочие аспекты, будет преимущественно сконцентрирована на Африке», — заявил принц в интервью британскому телевидению.
Революционные заявления Гарри и Меган, которые, по аналогии с Brexit, уже называют Megxit, связывают с постоянным вниманием «желтой» прессы к жизни герцога и герцогини Сассекских.
Для Гарри это крайне болезненная тема. Он не раз заявлял, что считает папарацци виновными в смерти своей матери принцессы Дианы. Свою собственную семью принц защищает всеми доступными средствами. В октябре 2019 года Гарри подал в суд на The Sun и The Daily Mirror, обвинив журналистов в незаконном получении доступа к голосовым сообщениям. Почти одновременно с мужем Меган Маркл подала иск к газете The Mail on Sunday за публикацию ее письма, обращенного к отцу.
Жить в установленных рамках Гарри и Меган категорически не хотят. Нынешнее Рождество они отметили отдельно от Елизаветы II и других членов королевской семьи. Правда, царственная бабушка на сей счет неудовольствия не высказывала. Но нынешний поступок — это покушение на устои английской монархии. Подобная «революция» королеве определенно не по душе, и, судя по всему, Гарри ждет еще немало неприятных бесед и обсуждений.
Худшее время для Елизаветы II: внук-бунтарь вслед за сыном-педофилом
Кажется, 2020 год становится для Елизаветы II продолжением 2019-го, который королевский биограф Эндрю Норман Уилсон назвал наихудшим за весь период ее правления.
Заканчивался он отказом от исполнения официальных обязанностей, о котором заявил второй сын королевы, принц Эндрю. 59-летний герцог Йоркский пошел на этот шаг вынужденно, после того, как выплыли наружу подробности его дружбы с американскими финансистом Джеффри Эпштейном, умершим в тюрьме летом 2019 года. Эпштейн был уличен в том, что поставлял сильным мира сего несовершеннолетних девочек для сексуальных утех. В ноябре 2019 года принц Эндрю решил дать интервью Би-би-си, в котором попытался объяснить свои отношения с Эпштейном. Эта беседа, по мнению экспертов, стала настоящей катастрофой. Герцог Йоркский заявил, что дружбе с Эпштейном не жалеет, так как это предоставило ему немало возможностей узнать новое о бизнесе и торговле. Не жалеет принц и о том, что регулярно останавливался в доме миллиардера, так как это было «удобно».
«Сожалею ли я о том, что он явно вел себя неподобающим образом? Да», — сказал принц. Ошарашенная репортер переспросила: «Неподобающим образом? Он был сексуальным преступником».
«Да, извините, я пытался быть вежливым, выражая мысль, что он был сексуальным преступником», — поправился герцог Йоркский.
Сам Эндрю продолжает отрицать, что состоял в интимной связи с несовершеннолетней, однако предполагаемая жертва его похоти дает интервью СМИ, и ей верят больше, чем принцу.
В феврале 2020 года герцогу Йоркскому исполнится 60 лет. В связи с последними событиями Елизавета II приняла решение отказаться от публичного мероприятия в честь юбилея, ограничившись ужином в узком кругу семьи.
Меньше всего королеве сейчас был нужен демарш со стороны внука. Создается впечатление, что Елизавете II уже просто не под силу удерживать от развала институт английской монархии.
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Революционные заявления Гарри и Меган, которые, по аналогии с Brexit, уже называют Megxit, связывают с постоянным вниманием «желтой» прессы к жизни герцога и герцогини...
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