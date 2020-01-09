МАРТ разъяснил порядок расчета прироста платы за ЖКУ в 2020 году

Источник материала: Вороновская газета





При установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год соблюдены все поручения главы государства об увеличении платежа не более чем на $5. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович.

Министр пояснил, что фактический платеж за ЖКУ зависит не только от самих тарифов, установленных государством, но и от общей площади жилого помещения, количества жильцов, а также от объема потребленных услуг. Поэтому фактический платеж отличается у различных потребителей. «Чтобы обеспечить единообразие при проведении расчетов повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в рамках установленного предела, разработана соответствующая инструкция», — напомнил Владимир Колтович.

По инструкции в основу расчета заложена стандартная двухкомнатная квартира с общей площадью 48 кв.м, тремя жильцами и нормативном потреблении услуг. Предполагается, что она оборудована газовой плитой, системой централизованного отопления и горячего водоснабжения. «Расчеты на основании показаний по отдельно взятой квартире будут некорректными. Это не соответствует нормативным правовым актам», — подчеркнул Владимир Колтович.

Соответствующие разъяснения МАРТ разместил и на своем сайте .

Инструкция № 84/17/33/54 утверждена постановлением МАРТ, министерств жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, финансов от 11 октября 2019 года.

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