Он еще и химик: Николай Лукашенко занял первое место на районной олимпиаде по химии

Фотография его диплома размещена на сайте Острошицко-Городокской школы, где он учится.









Олимпиада проводилась среди учеников девятого класса. Победа позволит Николаю Лукашенко принять участие в областном этапе олимпиады по химии, который пройдет с 13 по 17 января. Таким образом, сын президента будет представлять не только школу, но и Минский район.





Вместе с Николаем на олимпиаду поедут еще четыре ученика школы. Как сообщили Sputnik в учебном заведении, для них провели торжественную линейку и сняли мотивирующий ролик.





Недавно об успехах Николая Лукашенко в изучении химии глава государства рассказывал в своем интервью главреду радио "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.





Напомним, что Николай Лукашенко уже засветился как "талант" в хоккее и музыке.



