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Он еще и химик: Николай Лукашенко занял первое место на районной олимпиаде по химии

10.01.2020 12:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко занял первое место в районном этапе олимпиады по химии.

Он еще и химик: Николай Лукашенко занял первое место на районной олимпиаде по химии
Фото с сайта школы
Фотография его диплома размещена на сайте Острошицко-Городокской школы, где он учится.


Олимпиада проводилась среди учеников девятого класса. Победа позволит Николаю Лукашенко принять участие в областном этапе олимпиады по химии, который пройдет с 13 по 17 января. Таким образом, сын президента будет представлять не только школу, но и Минский район.

Вместе с Николаем на олимпиаду поедут еще четыре ученика школы. Как сообщили Sputnik в учебном заведении, для них провели торжественную линейку и сняли мотивирующий ролик.

Недавно об успехах Николая Лукашенко в изучении химии глава государства рассказывал в своем интервью главреду радио "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.

Напомним, что Николай Лукашенко уже засветился как "талант" в хоккее и музыке.
 
 
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Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко занял первое место в районном этапе олимпиады по химии.
 
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