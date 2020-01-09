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Где будут оборудованы места для купания в Крещение

10.01.2020 12:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Скоро наступит Крещение. Где будут оборудованы места для окунания в этом году, выяснили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

«Включите вы мозг, ребята, ну, посмотрите вы на этот лёд, пожалуйста». Правила безопасности возле водоёма зимой

Елена Желобкович, ведущий специалист МГО ОСВОД:
За неделю до Крещения мы разместим информацию и проинформируем все районные администрации о том, где будет, с какого времени можно прийти и совершить вот это таинство. Как правило, практика предыдущих лет показала, что люди приходят окунаться практически с 16:00 18 января и прошлый год тоже не был исключением из этого правила. Практически до 00:00 с 19 на 20 января граждане приходят окунаться. На все это время у нас обеспечена безопасность нахождения в воде нашими сотрудниками бригады медицинской скорой помощи и обеспечен правопорядок в местах, где организованы купели, сотрудниками УВД.

Где будут оборудованы места для купания в Крещение

Люди в материале: Елена Желобкович, Дмитрий Барановский
 
 
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Скоро наступит Крещение. Где будут оборудованы места для окунания в этом году, выяснили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. «Включите вы мозг, ребята, ну,...
 
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