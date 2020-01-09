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Где будут оборудованы места для купания в Крещение
Источник материала: СТВ
Скоро наступит Крещение. Где будут оборудованы места для окунания в этом году, выяснили в программе
Елена Желобкович, ведущий специалист МГО ОСВОД:
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Скоро наступит Крещение. Где будут оборудованы места для окунания в этом году, выяснили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. «Включите вы мозг, ребята, ну,...
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