«Люди не ценят то, что у них есть». Строитель из Бобруйска пешком обошел Крым и Кавказ

Источник материала: Tut.by

Александру Яловику 53 года. Месяц назад он вернулся из пешего путешествия по Центральной Азии: обошел Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. До этого пешком добрался до Байкала и пересек Кавказ. Все его путешествия очень бюджетные: самое «дорогое» — около 800 рублей за два месяца. И все потому, уверен путешественник, что надо всегда оставаться человеком: на Байкале он помогал людям класть пол, а на Кавказе — строить хлев.



Фото из личного архива Александра. Путешествие на Байкал

Пошел за работой в Крым

Александр живет в Бобруйске. В сезон работает строителем, осенью и зимой — устраивает себе отпуск. Но на такой отдых согласится не каждый: за плечами рюкзак с палаткой, сменной одеждой, спальником, чаем, салом и минимальным количеством денег.

Интерес к пешим путешествиям у бобруйчанина проснулся по воле случая: пять лет назад он увидел объявление, что в Крым ищут строителей и обещают хорошую зарплату. Решил «сходить на разведку», но вместо поисков работы облазил весь полуостров и насладился его пляжами. Вернулся вдохновленным и прилично загоревшим.



Фото из личного архива Александра, 2019 год

Никакой спортивной подготовки у Александра не было, да и работа на стройке хоть и подвижная, но недостаточно активная, чтобы подготовить к таким нагрузкам. Единственное, что он давно практикует — отсутствие в жизни какого бы то ни было транспорта.

— Ни троллейбусом, ни автобусом, ни велосипедом не пользуюсь — это же верный путь в могилу, — уверен путешественник.

И просит не называть его туристом:

— Турист приехал, намусорил и уехал, а путешественник никогда не мусорит, потому что будет возвращаться тем же путем.



Фото из личного архива Александра. Путешествие по Кавказу, 2017 год

Первый пеший марш-бросок не обошелся без неприятностей: Александр мучился с ногами — они опухли, стерлись. Но к следующему походу огрубели и привыкли.

Вместо барсука — белорус в капкане

Через год Александр отправился на Кавказ, где поставил свой первый рекорд — 16 часов на ногах. Родным сказал, что «пойдет на юг», потому что слова Дагестан и Чечня их привели бы в ужас. Путешественнику же не было страшно, и у него на этот счет свое мнение: «Будь сам человеком — и к тебе люди потянутся». Кавказская прогулка затянулась на месяц и 7000 километров — где-то пешком, где-то автостопом.



Фото из личного архива Александра. Путешествие по Кавказу, 2017 год

— Почему-то никто не верит, когда я рассказываю истории про местных. Например, в Дагестане остановилась машина, и меня подобрали с дороги, завезли в гости, накормили, дали ночлег. Пограничники в Чечне подвозили, женщина в Грузии подобрала ночью на улице — не побоялась. У нас такого нет, а на Кавказе на каждом шагу.

Маршруты для своих путешествий бобруйчанин не строит. Говорит, что везде есть люди и указатели. Если видит что-то интересное — обязательно меняет направление и выбирает нетуристическое. Один раз из-за этого даже попал в капкан.

Фото из личного архива Александра. Путешествие по Кавказу, 2017 год

— Свернул с туристической тропы, увидел барсука очень близко. Он попал в капкан — и я вижу, что ничем не могу ему помочь. Шаг назад — и сам оказался в капкане. Благо он не до конца защелкнулся, а то нашли бы охотники вместо барсука белоруса, — смеется Александр.

С ним всегда мобильный телефон: видео своих путешествий бобруйчанин потом выкладывает на YouTube. В остальном связь с миром — интуитивная.

— Чем дальше шел по Кавказу, тем меньше там говорили на русском. В основном меня понимали люди постарше, которые учились при СССР. А так — все на английском. А я на нем знаю только одну фразу «зубами и ногтями» — так переводится название песни «Tooth and nail» американской рок-группы Foreigner, которую я слушаю.

В этом пешем походе Александр открыл для себя горы. В Азербайджане он поднялся на Хыналыг (2200 метров над уровнем моря).

Прохождение границ обходилось без негатива: путешественника с рюкзаком всегда пропускали без очередей.

— Только смеялись, когда слышали, что несу с собой белорусское сало.

Разводил костер на коровьих лепешках

Из последнего похода бобруйчанин вернулся в ноябре — за два месяца он обошел Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. И потратил на это не больше 800 рублей.



Фото из личного архива Александра. Путешествие по Азии, 2019 год

— Я не старался попасть в большие города типа Бишкека. Думаю, они как Минск, Москва. Интереснее по горам полазить, изучать природу.

Самые яркие воспоминания — это природа и вкус воды, который путешественник до сих пор ощущает на языке.

— Люди настолько — даже не буду подбирать слова — дурные, что не ценят то, что имеют. Все войны скоро будут не из-за нефти или газа, а из-за пресной воды. Это я хорошо почувствовал на Кавказе. И мои подозрения подтвердил поход по Азии, — рассуждает Александр.

Еще одно яркое впечатление — костры, которые в Киргизии нужно было разводить на кизяках (коровьих лепешках) из-за отсутствия дров. Александр говорит, что местные останавливались и удивлялись тому, как он — явно не местный — сумел разжечь огонь. Перед походом белорус изучал местный быт по видео — а вот правила выживания никогда не зубрил.

— Разве они нам нужны? Мы родились в Советском Союзе, выживали с пеленок. В любое место брось — и мы корни пустим.

В Узбекистане Александра позвали на местную свадьбу, просто подобрав на проезжей части. Гулял на ней весь кишлак (село), и сосчитать, сколько людей веселилось три дня, признается мужчина, невозможно. Без приключений не обошлось: кто-то из местных заподозрил в путешественнике чужака и вызвал милицию. Правда, в отделении белорус пробыл всего несколько минут.



Фото из личного архива Александра. Путешествие по Азии, 2019 год

Александр не только знакомился с местными, но и рассказывал им про Беларусь.

— Многие считают, что белорусы живут лучше всех, что «батька» — единственный правитель, который держит все в своих руках. Я всех приглашаю приехать и самим посмотреть. Всегда обо всем ведь проще рассуждать со стороны. Многим, с кем я встречался, сложновато было бы: вот, например, они дома строят без проекта, не знают, что такое БТИ. Если есть земля — она моя, делаю что хочу.

В своих путешествиях бобруйчанин находит много прелести — и останавливаться не намерен.

— Мне близки слова Эпикура: «Поблагодарим мудрую природу за то, что нужное она сделала легким, а тяжелое — ненужным». И я в своих пеших походах нахожу согласие с природой.

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