ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Люди не ценят то, что у них есть». Строитель из Бобруйска пешком обошел Крым и Кавказ

10.01.2020 12:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александру Яловику 53 года. Месяц назад он вернулся из пешего путешествия по Центральной Азии: обошел Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. До этого пешком добрался до Байкала и пересек Кавказ. Все его путешествия очень бюджетные: самое «дорогое» — около 800 рублей за два месяца. И все потому, уверен путешественник, что надо всегда оставаться человеком: на Байкале он помогал людям класть пол, а на Кавказе — строить хлев.


Фото из личного архива Александра. Путешествие на Байкал

Пошел за работой в Крым

Александр живет в Бобруйске. В сезон работает строителем, осенью и зимой — устраивает себе отпуск. Но на такой отдых согласится не каждый: за плечами рюкзак с палаткой, сменной одеждой, спальником, чаем, салом и минимальным количеством денег.

Интерес к пешим путешествиям у бобруйчанина проснулся по воле случая: пять лет назад он увидел объявление, что в Крым ищут строителей и обещают хорошую зарплату. Решил «сходить на разведку», но вместо поисков работы облазил весь полуостров и насладился его пляжами. Вернулся вдохновленным и прилично загоревшим.


Фото из личного архива Александра, 2019 год

Никакой спортивной подготовки у Александра не было, да и работа на стройке хоть и подвижная, но недостаточно активная, чтобы подготовить к таким нагрузкам. Единственное, что он давно практикует — отсутствие в жизни какого бы то ни было транспорта.

— Ни троллейбусом, ни автобусом, ни велосипедом не пользуюсь — это же верный путь в могилу, — уверен путешественник.

И просит не называть его туристом:

— Турист приехал, намусорил и уехал, а путешественник никогда не мусорит, потому что будет возвращаться тем же путем.


Фото из личного архива Александра. Путешествие по Кавказу, 2017 год

Первый пеший марш-бросок не обошелся без неприятностей: Александр мучился с ногами — они опухли, стерлись. Но к следующему походу огрубели и привыкли.

Вместо барсука — белорус в капкане

Через год Александр отправился на Кавказ, где поставил свой первый рекорд — 16 часов на ногах. Родным сказал, что «пойдет на юг», потому что слова Дагестан и Чечня их привели бы в ужас. Путешественнику же не было страшно, и у него на этот счет свое мнение: «Будь сам человеком — и к тебе люди потянутся». Кавказская прогулка затянулась на месяц и 7000 километров — где-то пешком, где-то автостопом.


Фото из личного архива Александра. Путешествие по Кавказу, 2017 год

— Почему-то никто не верит, когда я рассказываю истории про местных. Например, в Дагестане остановилась машина, и меня подобрали с дороги, завезли в гости, накормили, дали ночлег. Пограничники в Чечне подвозили, женщина в Грузии подобрала ночью на улице — не побоялась. У нас такого нет, а на Кавказе на каждом шагу.

Маршруты для своих путешествий бобруйчанин не строит. Говорит, что везде есть люди и указатели. Если видит что-то интересное — обязательно меняет направление и выбирает нетуристическое. Один раз из-за этого даже попал в капкан.

Фото из личного архива Александра. Путешествие по Кавказу, 2017 год

— Свернул с туристической тропы, увидел барсука очень близко. Он попал в капкан — и я вижу, что ничем не могу ему помочь. Шаг назад — и сам оказался в капкане. Благо он не до конца защелкнулся, а то нашли бы охотники вместо барсука белоруса, — смеется Александр.

С ним всегда мобильный телефон: видео своих путешествий бобруйчанин потом выкладывает на YouTube. В остальном связь с миром — интуитивная.

— Чем дальше шел по Кавказу, тем меньше там говорили на русском. В основном меня понимали люди постарше, которые учились при СССР. А так — все на английском. А я на нем знаю только одну фразу «зубами и ногтями» — так переводится название песни «Tooth and nail» американской рок-группы Foreigner, которую я слушаю.

В этом пешем походе Александр открыл для себя горы. В Азербайджане он поднялся на Хыналыг (2200 метров над уровнем моря).

Прохождение границ обходилось без негатива: путешественника с рюкзаком всегда пропускали без очередей.

— Только смеялись, когда слышали, что несу с собой белорусское сало.

Разводил костер на коровьих лепешках

Из последнего похода бобруйчанин вернулся в ноябре — за два месяца он обошел Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. И потратил на это не больше 800 рублей.


Фото из личного архива Александра. Путешествие по Азии, 2019 год

— Я не старался попасть в большие города типа Бишкека. Думаю, они как Минск, Москва. Интереснее по горам полазить, изучать природу.

Самые яркие воспоминания — это природа и вкус воды, который путешественник до сих пор ощущает на языке.

— Люди настолько — даже не буду подбирать слова — дурные, что не ценят то, что имеют. Все войны скоро будут не из-за нефти или газа, а из-за пресной воды. Это я хорошо почувствовал на Кавказе. И мои подозрения подтвердил поход по Азии, — рассуждает Александр.

Еще одно яркое впечатление — костры, которые в Киргизии нужно было разводить на кизяках (коровьих лепешках) из-за отсутствия дров. Александр говорит, что местные останавливались и удивлялись тому, как он — явно не местный — сумел разжечь огонь. Перед походом белорус изучал местный быт по видео — а вот правила выживания никогда не зубрил.

— Разве они нам нужны? Мы родились в Советском Союзе, выживали с пеленок. В любое место брось — и мы корни пустим.

В Узбекистане Александра позвали на местную свадьбу, просто подобрав на проезжей части. Гулял на ней весь кишлак (село), и сосчитать, сколько людей веселилось три дня, признается мужчина, невозможно. Без приключений не обошлось: кто-то из местных заподозрил в путешественнике чужака и вызвал милицию. Правда, в отделении белорус пробыл всего несколько минут.


Фото из личного архива Александра. Путешествие по Азии, 2019 год

Александр не только знакомился с местными, но и рассказывал им про Беларусь.

— Многие считают, что белорусы живут лучше всех, что «батька» — единственный правитель, который держит все в своих руках. Я всех приглашаю приехать и самим посмотреть. Всегда обо всем ведь проще рассуждать со стороны. Многим, с кем я встречался, сложновато было бы: вот, например, они дома строят без проекта, не знают, что такое БТИ. Если есть земля — она моя, делаю что хочу.

В своих путешествиях бобруйчанин находит много прелести — и останавливаться не намерен.

— Мне близки слова Эпикура: «Поблагодарим мудрую природу за то, что нужное она сделала легким, а тяжелое — ненужным». И я в своих пеших походах нахожу согласие с природой.

Читайте также:

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александру Яловику 53 года. Месяц назад он вернулся из пешего путешествия по центральной Азии - обошел Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан. А до этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы с победы над сербами стартовали на чемпионате Европы по гандболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика