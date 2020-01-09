Певец Юрий Антонов перенес операцию













Издание приводил слова друга музыканта Андрея Ковалева, который сообщил, что операция была проведена «после застарелой болезни», и исполнителю необходим покой и длительный период для реабилитации.





"У него с суставом на колене действительно проблемы, но ничего ему не удаляли, просто небольшая операция была, но все равно полной реабилитации пока нет, нога болит", — сказал собеседник издания.





В настоящее время Антонов находится в своем доме в Подмосковье. Из-за медицинского вмешательства он отказался от выступлений. По словам Ковалева, певец может перенести и празднование юбилейной даты – скоро ему исполняется 75 лет.





Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте, однако детство и юность провел в Беларуси. В 1969 году он переехал в Россию. Певец имеет ряд наград, в том числе белорусский Орден Франциска Скорины.





Ранее белорусские организаторы концертов знаменитостей назвали исполнителя самым сложным в общении. Также непросто, как оказалось, и угодить его команде.



