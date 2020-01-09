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Певец Юрий Антонов перенес операцию

10.01.2020 11:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный певец и композитор Юрий Антонов восстанавливается после операции на коленном суставе, об этом сообщает "МК" со ссылкой источники.




Издание приводил слова друга музыканта Андрея Ковалева, который сообщил, что операция была проведена «после застарелой болезни», и исполнителю необходим покой и длительный период для реабилитации.

"У него с суставом на колене действительно проблемы, но ничего ему не удаляли, просто небольшая операция была, но все равно полной реабилитации пока нет, нога болит", — сказал собеседник издания.

В настоящее время Антонов находится в своем доме в Подмосковье. Из-за медицинского вмешательства он отказался от выступлений. По словам Ковалева, певец может перенести и празднование юбилейной даты – скоро ему исполняется 75 лет.

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте, однако детство и юность провел в Беларуси. В 1969 году он переехал в Россию. Певец имеет ряд наград, в том числе белорусский Орден Франциска Скорины.

Ранее белорусские организаторы концертов знаменитостей назвали исполнителя самым сложным в общении. Также непросто, как оказалось, и угодить его команде. 
 
 
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Известный певец и композитор Юрий Антонов восстанавливается после операции на коленном суставе, об этом сообщает "МК" со ссылкой источники.
 
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