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Компании Гуцериева поставят в январе в Беларусь 750 тысяч тонн нефти

10.01.2020 11:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Компании Гуцериева поставят в январе в Беларусь 750 тысяч тонн нефти

Группа «Сафмар», в состав которой входят нефтяные компании «РуссНефть» и «Нефтиса», готова ежеквартально поставлять в Беларусь в 2020 году по 750 тыс. тонн нефти, из которых 650 тыс. тонн — по трубопроводу, а еще 100 тыс. тонн — по железной дороге.

«Добыча нефти компаниями группы «Сафмар» в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Беларусь в полном объеме согласно утвержденному Министерством энергетики РФ графику», — сообщила РБК представитель «Сафмара».

РБК направил запрос представителю вице-премьера Дмитрия Козака Илье Джусу.

Общий объем поставок нефти от «Сафмара» в 2020 году может составить 3 млн тонн, что составляет восьмую часть от 24 млн тонн, которые, как ранее заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко, Минск намерен закупить у России в 2020 году.

Напомним, осенью 2019 года Беларусь и Россия провели несколько раундов переговоров на высшем уровне по поставкам российской нефти на белорусские НПЗ.

Последние переговоры между главами двух государств прошли 31 декабря, однако заключить контракт по нефти на 2020 год сторонам так и не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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Группа «Сафмар», в состав которой входят нефтяные компании «РуссНефть» и «Нефтиса», готова ежеквартально поставлять в Беларусь в 2020 году по 750 тыс. тонн нефти, из...
 
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