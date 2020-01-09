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РБК: Не надо преувеличивать возможности «Сафмара» в поставках нефти в Беларусь

10.01.2020 11:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа «Сафмар», в которую входят «РуссНефть» и «Нефтиса», имеет ограниченные возможности для поставок нефти в Беларусь: примерно 3 млн т на 2020 год.

Таким образом, компании Гуцериева смогут закрыть только восьмую часть из запланированных к переработке 24 млн т, сообщает РБК.

По данным источника РБК, «РуссНефть» и «Нефтиса» смогут ежеквартально поставлять в Беларусь в 2020 году по 750 тыс. т нефти, из которых 650 тыс. т — по трубопроводу, а еще 100 тыс. т — по железной дороге.
 
 
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Группа «Сафмар», в которую входят «РуссНефть» и «Нефтиса», имеет ограниченные возможности для поставок нефти в Беларусь: примерно 3 млн т на 2020 год.
 
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