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РБК: Не надо преувеличивать возможности «Сафмара» в поставках нефти в Беларусь
Источник материала: Партизан
Группа «Сафмар», в которую входят «РуссНефть» и «Нефтиса», имеет ограниченные возможности для поставок нефти в Беларусь: примерно 3 млн т на 2020 год.
Таким образом, компании Гуцериева смогут закрыть только восьмую часть из запланированных к переработке 24 млн т, сообщает
По данным источника РБК, «РуссНефть» и «Нефтиса» смогут ежеквартально поставлять в Беларусь в 2020 году по 750 тыс. т нефти, из которых 650 тыс. т — по трубопроводу, а еще 100 тыс. т — по железной дороге.
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Группа «Сафмар», в которую входят «РуссНефть» и «Нефтиса», имеет ограниченные возможности для поставок нефти в Беларусь: примерно 3 млн т на 2020 год.
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