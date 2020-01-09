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Более 450 тысяч французов приняли участие в акции протеста против пенсионной реформы
Источник материала: СТВ
Новости Франции. 20 демонстрантов пострадали в столкновениях с полицией в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне в стране прошла первая с начала 2020 года масштабная акция протеста против пенсионной реформы. На улицы нескольких французских городов вышло свыше 450 тысяч человек. Вскоре после начала демонстраций, протестующие начали кидать в правоохранителей различные предметы, те в ответ были вынуждены применить слезоточивый газ. Задержаны 27 человек.
Напомним, общенациональная бессрочная забастовка в стране началась 5 декабря. Люди выступают против пенсионной реформы, согласно которой некоторые категории французов лишаться ряда привилегий.
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Новости Франции. 20 демонстрантов пострадали в столкновениях с полицией в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в стране прошла первая с...
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