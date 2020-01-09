Станцию метро «Площадь Ленина» будут реконструировать

Реконструкцию платформы станции «Площадь Ленина» начнут 11 января, в субботу. Об этом сообщает Минский метрополитен в твиттер-аккаунте.

Площадку станции присоединят к пешеходному тоннелю, ведущему к станции «Вокзальной», которая будет входить в новую третью ветку минского метрополитена.

«Площадь Ленина» продолжит функционировать, но на ней появятся ограждения, за которыми будут вестись работы. Поэтому на платформе уменьшится место пребывания пассажиров.

Служба метрополитена просит пассажиров быть внимательными и не скапливаться на одном участке платформы, а также не заходить за ограничительную черту.