Наталья Батракова: «Наши женщины сильные, но не все эту силу показывают»

Источник материала: Аргументы и факты

Все давно привыкли к тому, что женщины сильные при всей их слабости. Речь идет о живучести, выносливости, житейской стойкости и силе духа. Я решила перейти от метафор к вопросу о силе реальной, физической. Приходилось ли хрупким леди укладывать на лопатки соперников, побеждать в турнирах по армрестлингу, подтягиваться на физкультуре больше всех в классе? А вдруг?

«Не позволять себе паники»

Наталья БАТРАКОВА – писательница, хозяйка роскошного сада, мама двоих детей, бабушка троих внуков. Все, кто знает Наташу, не поверят, что она может быть резкой, сердитой, доминантной, даже просто громкой. Нежный, теплый, улыбчивый человек.

- Наташ, а был у тебя такой… адреналиновый «момент силы»?

- Был. Мы приехали тогда к дочке в гимназию на утренник. Я Диму, младшего сына, выпустила из машины у ворот, сама стала доставать цветы. И вдруг грохот… А там были такие железные ворота на входе. Оказалось, что ремонт, они сняты и просто опираются на стену, ничем не прикреплены. И Дима – что он там сделал? Шесть лет ребенку, все интересно потрогать, может, крутнулся, схватился за них… В общем, ворота упали на Диму. Я бросила цветы, лечу к нему… Потом эти ворота трое мужиков оттаскивали. А я их тогда подняла одной рукой… Подняла и держала, а второй рукой Диму тащила.

- Ох… Но все же обошлось?

- На воротах были выступы, такие железные петли. Димке повезло – его прижало решеткой, а не этими выступами. Пятку задело. А если бы чуть выше, по голени, без серьезной травмы не обошлось бы.

- Зато сегодня Дима – красавец! Наташ, а вот твои книжные героини – очень нежные, но такие все сильные…

- Это потому, что нельзя все время быть только сильной или только слабой. Если ты всегда в блоке, то быстро останешься без сил. Да и люди вокруг привыкнут к тому, что ты сильная, что все «сама-сама».

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- А если все время слабая, то в какой-то момент просто растворишься….

- Наши женщины сильные. Только не все и всегда эту силу показывают. И правильно. Зачем? Она нужна в определенных экстремальных ситуациях. И мы даже не подозреваем (как и окружающие зачастую), какая спрятана сила в нас самих. Силища! Главное – не позволять себе паники. «Don`t panic!» – это правило я усвоила со времен активного увлечения дайвингом.

- Наташа, а сколько тонн земли ты уже перелопатила в своем саду?

- Не знаю, я в тоннах не считаю. Я считаю удовольствие. Удовольствия много.

- А мозоли от лопаты есть? Я просто представляю твои руки с королевским маникюром…

- Нет, я же в перчатках работаю.