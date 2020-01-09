Ученые назвали привычки, продлевающие жизнь без болезней на 10 лет

Источник материала: Tut.by

Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук проверили, как полезные привычки влияют на продолжительность периода жизни без болезней, пишет сайт Британской службы здравоохранения . Оказалось, что он может стать дольше на срок до 10 лет. Работу опубликовали в British Medical Journal.



Фото: unsplash.com, Ali Inay

Ученые пришли к такому выводу после 20-летнего наблюдения за более чем 110 тысячами медработников в возрасте от 50 лет. Вот какие пять здоровых привычек рассмотрели ученые:

не курить совсем,

употреблять алкоголь только умеренно: не больше бокала вина в день (175 мл),

30 минут в день заниматься интенсивной физической активностью (например, бег, плавание или езда на велосипеде),

иметь нормальный индекс массы тела,

соблюдать здоровое питание с достаточным количеством овощей и фруктов.

Женщины, ведущие здоровый образ жизни (они имели четыре или пять полезных привычек), в 50 лет могли рассчитывать прожить без болезней еще 34,4 года — то есть встретить свои 84 года без диабета, рака или сердечных заболеваний. Те, у кого здоровых привычек не было, могли рассчитывать на 23,7 лет жизни без болезней (на 10 лет меньше).

У мужчин аналогичная ситуация выглядела так: у тех, кто имел 4−5 здоровых привычки, в 50 лет ожидаемая продолжительность жизни без болезней — еще 31,1 год. У тех, кто не придерживался ЗОЖ, — 23,5 года (на 7,5 лет меньше).