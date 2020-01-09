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Ученые назвали привычки, продлевающие жизнь без болезней на 10 лет
Источник материала: Tut.by
Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук проверили, как полезные привычки влияют на продолжительность периода жизни без болезней, пишет сайт
Ученые пришли к такому выводу после 20-летнего наблюдения за более чем 110 тысячами медработников в возрасте от 50 лет. Вот какие пять здоровых привычек рассмотрели ученые:
Женщины, ведущие здоровый образ жизни (они имели четыре или пять полезных привычек), в 50 лет могли рассчитывать прожить без болезней еще 34,4 года — то есть встретить свои 84 года без диабета, рака или сердечных заболеваний. Те, у кого здоровых привычек не было, могли рассчитывать на 23,7 лет жизни без болезней (на 10 лет меньше).
У мужчин аналогичная ситуация выглядела так: у тех, кто имел 4−5 здоровых привычки, в 50 лет ожидаемая продолжительность жизни без болезней — еще 31,1 год. У тех, кто не придерживался ЗОЖ, — 23,5 года (на 7,5 лет меньше).
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Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук проверили, как полезные привычки влияют на продолжительность периода жизни без...
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