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Ученые назвали привычки, продлевающие жизнь без болезней на 10 лет

10.01.2020 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук проверили, как полезные привычки влияют на продолжительность периода жизни без болезней, пишет сайт Британской службы здравоохранения. Оказалось, что он может стать дольше на срок до 10 лет. Работу опубликовали в British Medical Journal.


Фото: unsplash.com, Ali Inay

Ученые пришли к такому выводу после 20-летнего наблюдения за более чем 110 тысячами медработников в возрасте от 50 лет. Вот какие пять здоровых привычек рассмотрели ученые:

  • не курить совсем,
  • употреблять алкоголь только умеренно: не больше бокала вина в день (175 мл),
  • 30 минут в день заниматься интенсивной физической активностью (например, бег, плавание или езда на велосипеде),
  • иметь нормальный индекс массы тела,
  • соблюдать здоровое питание с достаточным количеством овощей и фруктов.

Женщины, ведущие здоровый образ жизни (они имели четыре или пять полезных привычек), в 50 лет могли рассчитывать прожить без болезней еще 34,4 года — то есть встретить свои 84 года без диабета, рака или сердечных заболеваний. Те, у кого здоровых привычек не было, могли рассчитывать на 23,7 лет жизни без болезней (на 10 лет меньше).

У мужчин аналогичная ситуация выглядела так: у тех, кто имел 4−5 здоровых привычки, в 50 лет ожидаемая продолжительность жизни без болезней — еще 31,1 год. У тех, кто не придерживался ЗОЖ, — 23,5 года (на 7,5 лет меньше).

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Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук проверили, как полезные привычки влияют на продолжительность периода жизни без...
 
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