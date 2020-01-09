Знакомьтесь: начальник инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Рогаль

Источник материала: Асiповiцкi край





Родился в 1966 г. в поселке Гончанское Кличевского района. Окончил Могилевский государственный педагогический институт им. А. Кулешова в 1991 г., после чего четыре года работал учителем Свислочской СШ.

Перейдя в органы милиции, служил на различных должностях в Осиповичском отделе внутренних дел на транспорте. В 2003 г. окончил Академию МВД Республики Беларусь, в 2015-2016 гг. — начальник ОВДТ.

После увольнения в запас переехал в Минск, где работал ведущим специалистом управления контроля безопасности на железнодорожном транспорте Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. В нынешней должности — с 30 декабря 2019 года.

Женат, имеет взрослую дочь и сына-школьника.

Главные мотивы возвращения из столицы в Осиповичи для Сергея Евгеньевича — неравнодушие к делам малой родины и перспектива реализовать себя в новой сфере деятельности.

Новый начальник инспекции ПРиООС считает охрану природы делом не менее важным, чем охрана правопорядка. Он уверен, что полученный в период милицейской службы профессиональный опыт поможет ему в решении экологических проблем и выборе приоритетов. Среди главных сегодня направлений деятельности Рогаль называет содействие развитию «зеленой экономики», воспитание у земляков ответственного отношения к утилизации отходов и установление более тесных связей с жителями региона по вопросам соблюдения природоохранного законодательства.

Так что телефон инспекции (57-367) всегда доступен для людей, неравнодушных к состоянию окружающей среды нашего края.