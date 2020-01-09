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Борис Пуховский об игре с сербами: «Великая победа для нас»

10.01.2020 16:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С победы начала выступление на чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд белорусская сборная,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Юрия Шевцова в австрийском Граце встречалась с командой Сербии и одержали уверенную победу – 35:30. На перерыв белорусы ушли с минимальным преимуществом, но по ходу второй половины игры сумели добавить. Самым результативным игроком нашей дружины стал Артем Королек, забивший 9 мячей.

Борис Пуховский об игре с сербами: «Великая победа для нас»


Борис Пуховский, капитан сборной Беларуси по гандболу:
Правильно сказали: великая победа для нас, это очень важно, потому что рамки турнира не позволяют ошибаться. У нас еще тут две тяжелых игры, но все зависело от этой, если бы проиграли сегодня, естественно, думали бы о плохом бы.

Борис Пуховский об игре с сербами: «Великая победа для нас»


Впереди у нашей команды матчи с хорватами и черногорцами. В плей-офф выйдут две лучшие сборные. Напомним, что впервые в турнире принимают участие 24 сборные.

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Новости Беларуси. С победы начала выступление на чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд белорусская сборная,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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