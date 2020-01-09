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Борис Пуховский об игре с сербами: «Великая победа для нас»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С победы начала выступление на чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд белорусская сборная, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подопечные Юрия Шевцова в австрийском Граце встречалась с командой Сербии и одержали уверенную победу – 35:30. На перерыв белорусы ушли с минимальным преимуществом, но по ходу второй половины игры сумели добавить. Самым результативным игроком нашей дружины стал Артем Королек, забивший 9 мячей.
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Новости Беларуси. С победы начала выступление на чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд белорусская сборная, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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