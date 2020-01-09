Борис Пуховский об игре с сербами: «Великая победа для нас»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С победы начала выступление на чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд белорусская сборная, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Юрия Шевцова в австрийском Граце встречалась с командой Сербии и одержали уверенную победу – 35:30. На перерыв белорусы ушли с минимальным преимуществом, но по ходу второй половины игры сумели добавить. Самым результативным игроком нашей дружины стал Артем Королек, забивший 9 мячей.







Борис Пуховский, капитан сборной Беларуси по гандболу:

Правильно сказали: великая победа для нас, это очень важно, потому что рамки турнира не позволяют ошибаться. У нас еще тут две тяжелых игры, но все зависело от этой, если бы проиграли сегодня, естественно, думали бы о плохом бы.









Впереди у нашей команды матчи с хорватами и черногорцами. В плей-офф выйдут две лучшие сборные. Напомним, что впервые в турнире принимают участие 24 сборные.