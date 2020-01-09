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Группа ЛСП снова выступит в столице. Только уже не в «Минск-Арене»
Источник материала: Tut.by
Популярная белорусская рэп-группа
Группа ЛСП, фронтменом которой является Олег Савченко, уже
Напомним, что в 2019 году у группы ЛСП вышло много клипов. В марте ребята выпустили анимированное видео на песню
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Популярная белорусская рэп-группа ЛСП даст концерт 4 апреля в Falcon Club Arena. Билеты на концерт уже в продаже.
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