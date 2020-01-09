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Группа ЛСП снова выступит в столице. Только уже не в «Минск-Арене»

10.01.2020 16:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Популярная белорусская рэп-группа ЛСП даст концерт 4 апреля в Falcon Club Arena. Билеты на концерт уже в продаже.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Группа ЛСП, фронтменом которой является Олег Савченко, уже собирала Falcon Club Arena. Это было в 2018 году: тогда концерт прошел с аншлагом. А самая большая белорусская площадка, на которой выступали музыканты, — это «Минск-Арена»: их концерт прошел там в начале 2019 года. Тем не менее спустя год после стадионного концерта музыканты возвращаются к более привычному клубному формата и планируют снова собрать Falcon Club Arena вместимостью около 3 тысяч человек.

Напомним, что в 2019 году у группы ЛСП вышло много клипов. В марте ребята выпустили анимированное видео на песню «Автоплей» и ролик на трек «Золотой мальчик». Летом у коллектива появился клип на свежак «Никогда» и видео «Парень с блока», в котором Олег — обычный парень из района, который слушает Коржа. Недавно ЛСП выпустили фит «Амнезия» с известным российским рэпером Pharaoh, с которым они уже работали вместе. Известно, что сейчас ЛСП работают над новым альбомом. А еще в 2019-м Олег ЛСП стал отцом.

Когда: 4 апреля, 19.00

Где:

Сколько: от 35 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Популярная белорусская рэп-группа ЛСП даст концерт 4 апреля в Falcon Club Arena. Билеты на концерт уже в продаже.
 
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