Оркестр Харальда Хепнера дал в Бресте бесплатный концерт

Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках программы Международного фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера» симфоническо-духовой оркестр из немецкого Равенсбурга выступил в Бресте трижды: в музыкальном колледже имени Г.Ширмы, в академическом театре драмы и в церкви христиан-адвентистов седьмого дня (ул. Мошенского, 66), где состоялся бесплатный концерт для всех желающих.





Художественный руководитель и дирижер коллектива – Харальд Хепнер. Обычно в составе 50 оркестрантов в возрасте от 12 до 20 лет, но в Брест приехали 30 исполнителей из молодежного оркестра, которым руководит маэстро, а также взрослые музыканты из его второго коллектива – городского оркестра Равенсбурга. Всего 36 человек, 15 из которых выступили в программе Международного фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера» в прошлом году. Остальные приехали в Брест впервые. Дело в том, что, как пояснил журналисту «Зари» Харальд Хепнер, в сентябре прошлого года молодежный оркестр музыкальной школы г.Равенсбурга обновил свой состав.

За несколько дней своего пребывания здесь гости из Германии с интересом ознакомились с нашим областным центром, включив в экскурсионную программу мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и один из его музеев.

– От благотворительного концерта, который состоялся ровно год назад, у нас остались теплые и приятные воспоминания, поэтому мы рады снова приехать к вам, – приветствуя слушателя, сказал Харальд Хепнер.

Программу открыло произведение «Гимн Юпитеру» из оркестровой сюиты «Планеты» Густава Холста, затем публика насладилась музыкой Альфреда Рида, композицией, написанной специально для «оскарного» кинофильма «Исход», потом – «Аппалачской увертюрой» Джеймса Барнса (именно ею оркестр отрыл свое выступление в театре) и другими произведениями композиторов из Германии, Нидерландов, США, Великобритании.

– Мы привезли в Брест программу, которую готовили специально для 32-го фестиваля «Январские музыкальные вечера». Это симфоническая музыка, написанная для духовых оркестров, – рассказал журналисту «Зари» Харальд Хепнер. – Наша музыка понятна и приятна представителям всех поколений: синтез произведений из фильмов, поп-музыка, классика... И все в таких аранжировках, которые понятны всем. Мы с радостью выступили 9 января в Брестском музыкальном колледже, потому что считаем, что концерты для детей очень важны. Очень хорошо приезжать на фестиваль «Январские музыкальные вечера» два года подряд, потому что в прошлом году мы как раз отмечали подписание договора о побратимских отношениях в Равенсбурге, а в марте этого года группа из Брестского музыкального колледжа приедет к нам с концертами.

Оркестровый коллектив Харальда Хепнера часто участвует в благотворительных концертах, которые проходят в церквях или при участии ЮНИСЕФ. После выступления в брестской христианской церкви музыкантов ждал приятный сюрприз – продукция Брестской фабрики сувениров. Об этих подарках позаботилось для них ООО "Машиностроительное предприятие "КОМПО".





– Очень хотелось бы приехать в Брест еще, потому что нам нравится, как тепло нас принимают. Для немецких детей важны такие поездки. Хочется, чтобы и молодежь из Беларуси приезжала в Германию и все видела своими глазами, – сказал после концерта Харальд Хепнер, коллектив которого с удовольствием сыграл также «на бис». – Равенсбург поддерживает с побратимом Брестом дружеские связи на протяжении уже 30 лет. Сегодня мы думаем о совместном проекте: в 2022 году состоится Музыкальный лагерь (именно классической музыки), в котором предполагается участие молодежи из городов-побратимов Равенсбурга, и мы, возможно, пригласим группу из Бреста. В этом проекте собираются ребята из всей Европы. Они репетируют, организуют концерт – и это помогает им находить новых друзей, вместе заниматься музыкой.