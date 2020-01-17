Минскметрострой начал копать тоннели для второго участка третьей линии

Источник материала: Аргументы и факты

Механизированный тоннелепроходческий щит «Алеся» начал проходку первого перегонного тоннеля между будущими станциями минского метро «Аэродромная» и «Слуцкий Гостинец» протяженностью 1,8 км.

По предварительному плану, до июля-августа 2020 года будет пройден первый участок, затем щит демонтируют, вернут в исходную точку, снова смонтируют и начнут проходку параллельного тоннеля, пишет TUT.by . Всего во второй очереди третьей линии метро построят три станции: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Специалисты обещают их открыть в 2023 году.

Напомним, сейчас заканчиваются отделочные работы на четырех станциях первого участка третьей линии метро Минска. В июле 2020 года откроют станции «Юбилейная Площадь» (рядом с «Фрунзенской»), «Площадь Франтишка Богушевича» (возле Музыкального театра), «Вокзальная» (с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная»), «Ковальская Слобода» (в районе улицы Жуковского).