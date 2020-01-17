Леонид Якубович представил в Бресте свой фильм о девушках-летчицах

Источник материала: Виртуальный Брест

Известный российский телеведущий Леонид Якубович представил в Бресте свой историко-документальный фильм о войне «Незабудки. Бессмертный авиаполк».





Эта картина в двух сериях по сорок минут каждая повествует о фронтовой жизни летчиц 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, летавших на самолетах По-2. Гитлеровцы называли их «ночными ведьмами», а наши – «Дунькиным полком» по имени командира полка Евдокии Бершанской или ласково «ласточками». Картина была снята за два месяца, еще полгода ушло на монтаж, и она уже в прокате, а также доступна на YouTube .





– Мы снимали практически весь боевой путь части. Можно сказать, «прожили» вместе с нашими героинями весь их боевой путь от города Энгельса, где у них была боевая работа в течение месяца, самые тяжелые потери, – рассказывает Леонид Якубович. – Это очень тяжелая история. В фильме есть один эпизод, который мы лишь упомянули, но он достоин целого фильма. Во время проведения операции по высадке морского десанта в Керчи девушки-летчицы полка летали на ее поддержку с воздуха. И одна из них после выполнения боевого задания, пролетая над нашими позициями, бросала написанные своею рукой трогательные письма-записки бойцам. Один из них решил найти эту девушку и познакомиться. И он ее нашел… в тот день, когда она погибла. Представьте себе, о чем думал молодой парень, матрос в бескозырке, перепоясанный пулеметными лентами, с автоматом и письмами в руках у свежей могилы…

Полк принимал участие и в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Здесь они воевали месяц. Особенно им трудно пришлось, когда они помогали одной из наших частей, попавшей в окружение в районе Минска. Рассказ об этом эпизоде боевого пути полка мы снимали в историко-культурном комплексе «Линия Сталина».

Для съемок ленты нам необходима была легендарная машина По-2. Такой аппарат мы нашли в Минском аэроклубе ДОСААФ. Что-то в нем новое, но двигатель 1936 года выпуска с сохранившейся надписью «Подарок Минскому аэроклубу на деньги, собранные пионерами». Живая машина! Таких осталось всего несколько.





По словам Леонида Якубовича, идея фильма у него родилась много лет назад:

«На одном из аэродромов, где я начинал летать, была воссоздана копия самолета По-2. И туда пришла одна из оставшихся в живых летчиц, которая летала на таком аппарате. Надо было видеть, как она обнимала этот самолет, целовала его со слезами на глазах. Мой инструктор поднял ее в воздух. Они летали около 20 минут. А когда приземлились, я увидел человека, помолодевшего на много лет, ту девочку-фронтовичку. Мы потом долго сидели и общались».

Леонид Якубович – пилот с 20-летним стажем. Он окончил Калужское авиационное летно-техническое училище, летал на восьми типах летательных аппаратов, и у него 1870 часов налета.

– Я трое суток летал на этом аппарате, и через 1,5 – 2 часа сильно уставал. Я был просто потрясен и до сих пор не могу ответить на вопрос, как они это делали. А они совершали по 10 – 15 боевых вылетов за ночь. Только сняв этот фильм, я с трудом могу понять, через что прошли эти девочки. А они ведь не просто летали на этой машине, но и вели боевую работу. Управляли ими ночью без приборов связи, бросали бомбы. Я преклоняюсь перед подвигом женщин на войне, – делится своими впечатлениями режиссер и сценарист фильма. – Хорошо, что у современной молодежи есть возможность увидеть этот аппарат, потрогать своими руками и даже полетать.





Как рассказал Zarya.by начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский, аппарат был создан в сотрудничестве со специалистами Харьковского авиационного института. Работа продолжалась 5 лет, потом был год испытательной работы и в Беларусь он прилетел своими ходом.

Российский актер и телеведущий Леонид Якубович рассказал, что планирует продолжать снимать историко-документальные фильмы о войне, о своем личном восприятии войны и необходимости сохранения национальной памяти:

– Мы так часто ругаем и гневаемся на тех, кто рушит памятники там, за границей… Но разве мы не встречали что-либо подобное у нас? Дети, которые с нами рядом, должны помнить, что есть вещи святые! У нас очень трудная, трагическая история, но мы должны ее знать. Я желаю нам всем светлой памяти, которая, быть может, и есть то единственное, что делает нас людьми.























