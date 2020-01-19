Планировать своё пенсионное будущее необходимо уже сегодня

Источник материала: Полесская правда



– Уплата обязательных страховых взносов и будущая пенсия – одно целое, – отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by заместитель начальника Пинского районного отдела Брестского областного управления ФСЗН Светлана Ненадовец.

Средства государственного социального страхования имеют целевое назначение и направляются на:

выплату трудовых и профессиональных пенсий;

выплату пособий по государственному социальному страхованию,

финансирование выплат на санаторно-курортное лечение и оздоровление,

финансирование других выплат гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства за счет средств Фонда.

Все работодатели и работающие граждане являются ключевыми участниками и плательщиками взносов в бюджет Фонда.

Взносы в бюджет Фонда начисляются на заработную плату (доход) в денежном и натуральном выражении в пользу работающих граждан. Эти взносы за граждан, работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам, начисляют и уплачивают их работодатели. Они же в счет уплаты взносов производят выплату работникам пособий по государственному социальному страхованию: в связи с временной нетрудоспособностью, беременностью и родами, пособий женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности, пособий в связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, на детей старше трех лет, на погребение и другие.

Светлана Ненадовец обратила особое внимание и напомнила как индивидуальным предпринимателям, так и новой категории плательщиков – самозанятым лицам о необходимости оценивать и планировать свое пенсионное будущее уже сегодня.

Так, в страховой стаж работы, применяемый для определения права на трудовую пенсию, засчитываются периоды работы предпринимательской, творческой и иной деятельности при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов в Фонд, при этом в тех случаях, когда страховые взносы за календарный год уплачены из заработка (дохода), не достигшего минимальной заработной платы, то в стаж засчитывается не весь календарный год, а период пропорционально уплаченным страховым взносам.

Учитывая требования законодательства о пенсионном обеспечении, в страховой стаж работников не будут засчитаны периоды, за которые работодатель не перечислил взносы в бюджет Фонда, что в конечном итоге может повлиять не только на размер назначаемой пенсии, но, прежде всего, может повлечь отсутствие права получать трудовую пенсию по возрасту.

Некоторые наниматели, особенно в негосударственном секторе экономики, выплачивают вознаграждения за труд в размере ниже минимальной заработной платы (либо мимо платежных ведомостей). В результате наказанными оказываются работники, приходящие к моменту выхода на пенсию с минимальными пенсионными правами.

Справедливо, когда право на трудовую пенсию поставлено в зависимость от уплаты страховых взносов, а размер трудовой пенсии зависит от продолжительности стажа работы и размера заработка (дохода) – чем больше стаж и выше заработок, тем выше размер пенсии.

Также неполная уплата взносов приводит к нарушению прав работников на выплаты социального характера: право застрахованных лиц на пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, которое определяется с учетом того, уплачивались или нет взносы в бюджет фонда в установленном порядке и размерах до наступления страхового случая.

С 1 января 2020 года минимальный страховой стаж для назначения пенсии составляет 17,5 года и с ежегодным увеличением на 6 месяцев к 2025 году составит 20 лет.

Следует обратить внимание, что в Пинском районе и г. Пинске имеются предприятия, которые в свое время не выполнили обязательств по уплате обязательных страховых взносов за своих работников, следовательно, этот период им не зачтётся в трудовой стаж: частное предприятие «ЭЛЕГИЯСТРОЙ», ОДО «ПинскИнвест», ООО «АльфаКлиник», ООО «ЗЕНИТплюсПИНСК», ООО «Аксинья», ООО «БМПТУР», частное предприятие «КубаньСервис», ООО «АрсеналМебель», ООО «РимписПром, ООО «ДенсервисКомфорт», ООО «КристаллКварц», частное предприятие «ТОП ШОП», частное предприятие «ЖилЭкономСтрой-8», ООО «ТоргСервисГрупп», частное предприятие «КапервудТрейд», ООО «Экип АлЮр», ООО «ПиноГриджио», частное предприятие «ИнфоСитиКом», ИП «Гранд-Имекс», ООО «БелЭксСтрой» ООО «ИНВЕСТФИНАНС», частное предприятие «БелОсанна», фермерское хозяйство «БелОсаннаСвет», ООО «Астра ТМ», ООО «Витаком Агро», ООО «СФ555», ООО «Сплав», ООО «Леди мун», частное предприятие «Ремконструкция», ООО «Чёрное Золото», частное предприятие «Белкрайт», ЗАО «Бел МК Агро», ООО «МаКаТол», ОАО «Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод», ООО «БелЭксСтрой», СУП «ПинскдревАгро», частное предприятие «Cкин плюс», частное предприятие «Акцент-Стиль», ОАО «Рыбхоз Полесье».

Также надо помнить, что согласно законодательству при выходе работника предприятия на пенсию, где имеется просроченная задолженность по отчислениям в Фонд, размер пенсии исчисляется из фактического заработка, с которого нанимателем уплачивались обязательные страховые взносы. Задолженность по взносам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь имеет негативные последствия не только для работодателя (применение мер административной ответственности), но и для работника (снижение степени социальной защиты).

Начиная с отчетного периода 2013 года, наниматель обязан сообщать в Фонд персонально по каждому работнику не только данные о начисленных взносах, но и уплаченных. Именно от факта уплаты взносов зависит право работника на пособия, засчитывается ли период работы в стаж для пенсии и т.д. В рамках индивидуального (персонифицированного) учета на каждого застрахованного в системе государственного социального страхования открыт индивидуальный лицевой счет. С 2014 года, помимо иных сведений, работодатели должны указывать период, за который уплачены взносы. При этом в него не входит отпуск без сохранения заработной платы и прогулы.

За 2014-2018 годы не предоставили формы персонифицированного учёта ПУ-3 «Индивидуальные сведения» о заработке, необходимые для исчисления периодов работы при назначении пенсии, при назначении пособий по временной нетрудоспособности и пособий по беременности и родам, предприятия малого бизнеса: ЧПТУП «Квиг» (учредитель Игнатюк А.А.), ООО «СФ555» (учредитель Кигурадзе Е.В.), частное предприятие «Белкрайт» (учредитель Сахаревич И.А.), ООО «Чёрное Золото» (учредитель Вакулич В.Г.), ООО «Барбора Групп» (учредители Паулаускас К. и Паулаускене Ю.), ООО «ИНВЕСТФИНАНС» (учредители Иванова В.Г., Колодич Л.В., Колодич О. С.), частное предприятие «ПарцалянаСтрой» (учредитель Стасюкевич И.Е.), частное предприятие «Стекломир-Пинск».

В соответствии со статьями 5, 51 и 58 Закона Республики Беларусь от 17.04.1992 г. № 1596-ХII «О пенсионном обеспечении» право на трудовую пенсию имеют лица, которые в период работы подлежали государственному социальному страхованию и за них, а также ими самими уплачивались страховые взносы в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании. Исходя, из изложенного следует, что законодательством предусмотрено формирование права на трудовую пенсию только при полном исполнении работодателем и (или) работником, установленных законодательством обязательств по уплате страховых взносов. В связи с наличием у работодателей задолженности по уплате страховых взносов, её несвоевременным погашением, работники теряют право на получение пенсионных выплат в полном объёме с учётом фактически заработанных ими средств.

Следует знать, что работник вправе контролировать уплату страховых взносов нанимателем. Так, статьей 58 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» установлено, что в заработок для исчисления пенсии включаются выплаты всех видов в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные в пользу работающего гражданина по всем основаниям независимо от источников финансирования, включая вознаграждения по гражданско-правовым договорам, выплаты застрахованному лицу, подлежащему обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, доходы физического лица, самостоятельно уплачивающего обязательные страховые взносы, на которые согласно законодательству начислялись и из которых уплачивались обязательные страховые взносы. Таким образом, не перечисленные своевременно нанимателем обязательные платежи в Фонд повлияют на размер начисленной работнику пенсии в сторону уменьшения ее суммы. За 11 месяцев 2019 года было зарегистрировано 26 отказных дел в назначении пенсии по возрасту из-за недостающего страхового стажа, в том числе по Пинскому району – 10 дел; по городу Пинску — 16 дел.

Чтобы оградить себя от неприятных моментов при оформлении пенсии, возникает вопрос, как проверить платил ли Ваш работодатель взносы в бюджет фонда?

Сделать это можно двумя способами. Первый — проверить наличие Вашей организации в списке должников, размещенном на официальном сайте Фонда (www.ssf.gov.by раздел «Сбор и уплата страховых взносов», пункт «Должники»).

Второй способ – гражданин может обратиться с заявлением в районный отдел Фонда по месту жительства и получить там информацию, содержащуюся на его индивидуальном лицевом счете (о стаже и заработке), которую представил его наниматель.

Если гражданин узнает о том, что его работодатель не уплачивает взносы, в первую очередь он должен обратиться непосредственно к работодателю и потребовать уплатить взносы. Если в конечном результате этого не произойдет, гражданин имеет право обратиться в суд.

Получить консультации по всем интересующим вопросам можно по телефонам: 8(0165) 32-40-78, 31-64-17, обратившись в районный отдел Фонда социальной защиты населения по адресу: г. Пинск, ул. Горького, д. 72.