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Насколько снизилось прохождение автовладельцами техосмотра в Брестской области

23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Еще в начале прошлого года были озвучены планы руководящих органов по изменениям в оплате дорожного налога – отвязать его от техосмотра.

Насколько снизилось прохождение автовладельцами техосмотра в Брестской области

Владельцы автомобилей ждали изменений, которые переносили из квартала в квартал, в результате чего резко снизился поток транспорта на техосмотр. По Брестской области на 11 процентов по сравнению с 2018-м.

Тем не менее диагностические работы и оформление документов на Белтехосмотре продолжались. В области проверили 198 891 автомобиль, выявив 17 564 машины с неисправностями.

В начале 2020 года некоторые изменения уже произошли. В соответствие с Указом Президента для физических лиц при прохождении техосмотра отменили медсправку.

С 1 апреля отменяют сертификат к техпаспорту, в связи с чем автовладельцам рекомендуется не клеить разрешение на ветровое стекло – наклейка будет заменять сертификат.

В общем, изменения на техосмотре начались. Будем надеяться, что скоро решится вопрос с отвязкой дорожного сбора от техосмотра.

Виктор СОРОЧУК, инженер 1 категории УП «Белтехосмотр»

 
 
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  Еще в начале прошлого года были озвучены планы руководящих органов по изменениям в оплате дорожного налога – отвязать его от техосмотра. Владельцы автомобилей...
 
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