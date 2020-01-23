Насколько снизилось прохождение автовладельцами техосмотра в Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

Еще в начале прошлого года были озвучены планы руководящих органов по изменениям в оплате дорожного налога – отвязать его от техосмотра.





Владельцы автомобилей ждали изменений, которые переносили из квартала в квартал, в результате чего резко снизился поток транспорта на техосмотр. По Брестской области на 11 процентов по сравнению с 2018-м.

Тем не менее диагностические работы и оформление документов на Белтехосмотре продолжались. В области проверили 198 891 автомобиль, выявив 17 564 машины с неисправностями.



В начале 2020 года некоторые изменения уже произошли. В соответствие с Указом Президента для физических лиц при прохождении техосмотра отменили медсправку.



С 1 апреля отменяют сертификат к техпаспорту, в связи с чем автовладельцам рекомендуется не клеить разрешение на ветровое стекло – наклейка будет заменять сертификат.



В общем, изменения на техосмотре начались. Будем надеяться, что скоро решится вопрос с отвязкой дорожного сбора от техосмотра.

Виктор СОРОЧУК, инженер 1 категории УП «Белтехосмотр»