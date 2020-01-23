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Насколько снизилось прохождение автовладельцами техосмотра в Брестской области
23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Еще в начале прошлого года были озвучены планы руководящих органов по изменениям в оплате дорожного налога – отвязать его от техосмотра.
Владельцы автомобилей ждали изменений, которые переносили из квартала в квартал, в результате чего резко снизился поток транспорта на техосмотр. По Брестской области на 11 процентов по сравнению с 2018-м.
Тем не менее диагностические работы и оформление документов на Белтехосмотре продолжались. В области проверили 198 891 автомобиль, выявив 17 564 машины с неисправностями.
В начале 2020 года некоторые изменения уже произошли. В соответствие с Указом Президента для физических лиц при прохождении техосмотра отменили медсправку.
Виктор СОРОЧУК, инженер 1 категории УП «Белтехосмотр»
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Еще в начале прошлого года были озвучены планы руководящих органов по изменениям в оплате дорожного налога – отвязать его от техосмотра. Владельцы автомобилей...
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