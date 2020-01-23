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На перекрёстке ул. Московская и Богданчука планируется отключение светофорного объекта
23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В понедельник, 27 января, в связи с проведением работ по реконструкции светофорного объекта на пересечении улиц Московская и Богданчука планируется отключение светофорного объекта.
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В понедельник, 27 января, в связи с проведением работ по реконструкции светофорного объекта на пересечении улиц Московская и Богданчука планируется отключение...
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