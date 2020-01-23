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На трассе М10 в Дрогичинском районе "сложилась" в кювет фура

23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло ночью 23 января 2020 года на трассе М10 в Дрогичинском районе. Предварительно - водитель не справился с управлением в условиях гололедицы.

На трассе М10 в Дрогичинском районе "сложилась" в кювет фура

О пострадавших ничего не сообщается.

На трассе М10 в Дрогичинском районе "сложилась" в кювет фура

На трассе М10 в Дрогичинском районе "сложилась" в кювет фура

На трассе М10 в Дрогичинском районе "сложилась" в кювет фура

А это уже другое место, 122 км. старая трасса, Ивацевичи-Барановичи, и тоже фура в кювете.

На трассе М10 в Дрогичинском районе "сложилась" в кювет фура

 
 
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  ДТП произошло ночью 23 января 2020 года на трассе М10 в Дрогичинском районе. Предварительно - водитель не справился с управлением в условиях гололедицы. О...
 
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