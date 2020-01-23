Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло ночью 23 января 2020 года на трассе М10 в Дрогичинском районе. Предварительно - водитель не справился с управлением в условиях гололедицы.





О пострадавших ничего не сообщается.













А это уже другое место, 122 км. старая трасса, Ивацевичи-Барановичи, и тоже фура в кювете.



