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На трассе М10 в Дрогичинском районе "сложилась" в кювет фура
23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло ночью 23 января 2020 года на трассе М10 в Дрогичинском районе. Предварительно - водитель не справился с управлением в условиях гололедицы.
О пострадавших ничего не сообщается.
А это уже другое место, 122 км. старая трасса, Ивацевичи-Барановичи, и тоже фура в кювете.
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