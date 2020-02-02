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В Лидском районе отмечается сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (видео)
Источник материала: Lida.Info
На Лидчине отмечается сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, но причин для беспокойства, уверяют эпидемиологи, нет.
Рост случаев простуды они связывают с установившимися погодными условиями, а именно с отсутствием мороза и снега.
Медики же всего мира озабочены распространением короновируса. На первых этапах он может протекать бессимптомно либо напоминать простуду. Однако короновирус вызывает пневмонию, которая может закончиться смертью больного, сообщает
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В Лидском районе отмечается сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (видео)
На Лидчине отмечается сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, но причин для беспокойства, уверяют эпидемиологи, нет. Рост...
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