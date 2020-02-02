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В Лидском районе отмечается сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (видео)

02.02.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе отмечается сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (видео)

На Лидчине отмечается сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, но причин для беспокойства, уверяют эпидемиологи, нет.

Рост случаев простуды они связывают с установившимися погодными условиями, а именно с отсутствием мороза и снега.

Медики же всего мира озабочены распространением короновируса. На первых этапах он может протекать бессимптомно либо  напоминать простуду. Однако короновирус вызывает пневмонию, которая может закончиться смертью больного, сообщает «Лида-ТВ».

 
 
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На Лидчине отмечается сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, но причин для беспокойства, уверяют эпидемиологи, нет. Рост...
 

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