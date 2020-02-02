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Учёные создали копию разлитой в Чернобыле радиоактивной лавы

02.02.2020 11:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Настоящее расплавленное ядерное топливо настолько убийственно, что его оказалось невозможно как следует изучить.

Учёные создали копию разлившегося в Чернобыле и на “Фукусиме-1” радиоактивного топлива, пишет Daily Mail. Сообщается, что похожее на лаву вещество удалось получить в лаборатории британского Университета Шеффилда. По словам исследователей, оно обладает теми же свойствами, что и расплавленное ядерное топливо. Единственное отличие искусственного материала — его безопасность. Это даёт уникальную возможность его изучить, чтобы найти способы как можно быстрее обезвредить настоящую “лаву” и уменьшить вред для людей и окружающей среды. Вещество, разлитое во время катастроф, настолько опасно, что не представилось никакой возможности его исследовать. Поэтому его свойства до сих пор остаются загадкой для науки.


Напомним, 26 апреля 1986 года взорвался реактор четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС. Расплавленное топливо смешалось с металлом, бетоном, песком и разлилось по помещениям. В окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, цезия, стронция, йода. Их облако распространилось в атмосфере по большей части территории Европы. За этим последовали радиоактивные дожди. Более восьми миллионов человек облучились.

Авария на атомной станции “Фукусима-1” произошла 11 марта 2011 года. По данным специалистов, объём выброса радиации там составил примерно пятую часть от чернобыльского.
 
 
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Настоящее расплавленное ядерное топливо настолько убийственно, что его оказалось невозможно как следует изучить.
 
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