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В Лидском районе обнаружено тело пропавшего 22-летнего парня

02.02.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе обнаружено тело пропавшего 22-летнего парня

Молодой человек 1997 года рождения 30 января гостил у родственников, проживающих в квартире по улице Тухачевского в Лиде. Примерно в 14.30 он отправился домой, в деревню Огородники Лидского района, однако к месту назначения так и не добрался.

Подробности знает начальник Лидского РОВД полковник милиции Дмитрий Уляшко:

– Сегодня ночью бездыханное тело пропавшего обнаружил водитель, проезжавший на личном авто возле деревни Заполье, что также на территории Лидского района. Он тут же сообщил по телефону о страшной находке в милицию.

Правоохранители сообщают, что видимых телесных повреждений не обнаружено, и смерть молодого человека наверняка не носит криминального характера, сообщает «СБ-Беларусь сегодня».

 
 
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Молодой человек 1997 года рождения 30 января гостил у родственников, проживающих в квартире по улице Тухачевского в Лиде. Примерно в 14.30 он отправился домой, в деревню...
 

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