В Лидском районе обнаружено тело пропавшего 22-летнего парня

Источник материала: Lida.Info





Молодой человек 1997 года рождения 30 января гостил у родственников, проживающих в квартире по улице Тухачевского в Лиде. Примерно в 14.30 он отправился домой, в деревню Огородники Лидского района, однако к месту назначения так и не добрался.

Подробности знает начальник Лидского РОВД полковник милиции Дмитрий Уляшко:

– Сегодня ночью бездыханное тело пропавшего обнаружил водитель, проезжавший на личном авто возле деревни Заполье, что также на территории Лидского района. Он тут же сообщил по телефону о страшной находке в милицию.