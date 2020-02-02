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В Лидском районе обнаружено тело пропавшего 22-летнего парня
Источник материала: Lida.Info
Молодой человек 1997 года рождения 30 января гостил у родственников, проживающих в квартире по улице Тухачевского в Лиде. Примерно в 14.30 он отправился домой, в деревню Огородники Лидского района, однако к месту назначения так и не добрался.
Подробности знает начальник Лидского РОВД полковник милиции Дмитрий Уляшко:
– Сегодня ночью бездыханное тело пропавшего обнаружил водитель, проезжавший на личном авто возле деревни Заполье, что также на территории Лидского района. Он тут же сообщил по телефону о страшной находке в милицию.
Правоохранители сообщают, что видимых телесных повреждений не обнаружено, и смерть молодого человека наверняка не носит криминального характера, сообщает
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Молодой человек 1997 года рождения 30 января гостил у родственников, проживающих в квартире по улице Тухачевского в Лиде. Примерно в 14.30 он отправился домой, в деревню...
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