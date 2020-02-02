Можно паниковать. От коронавируса начали умирать не только в Китае

Источник материала: KYKY

Уже месяц в Китае бушует смертельный коронавирус, который унес жизни больше 300 человек. Вирус проник и в другие страны, в том числе, во Францию, Великобританию, Россию и США. И вчера, 1 февраля, зарегистрировали первую смерть от коронавируса за пределами Китая. Рассказываем, что об этом нужно знать.

Смерть от коронавируса зарегистрировали на Филиппинах – погиб 44-летний мужчина. Об этом сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter. «44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусным 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года».

Secretary Duque said there are mixed pathogens in the 44-year-old male including Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza type b. pic.twitter.com/opV9y3nD9A — World Health Organization Philippines (@WHOPhilippines) February 2, 2020

Как пишет DW, вероятно, пациент заразился вирусом еще до прибытия на Филиппины. Речь про китайца, он приехал на Филиппины уже пораженный вирусом. И в сопровождении женщины, у которой недавно также были обнаружены признаки заражения. В настоящий момент она находится в больнице и идет на поправку, указал министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке. Ранее Филиппины заявили о намерении запретить въезд в страну иностранцам с территории Китая.

Смерть на Филлипинах стала первой смертью от коронавируса за пределами Китая. Как сейчас себя чувствуют зараженные в Европе, Америке и России пока неизвестно.