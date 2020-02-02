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Можно паниковать. От коронавируса начали умирать не только в Китае
Источник материала: KYKY>
Уже месяц в Китае бушует смертельный коронавирус, который унес жизни больше 300 человек. Вирус проник и в другие страны, в том числе, во Францию, Великобританию, Россию и США. И вчера, 1 февраля, зарегистрировали первую смерть от коронавируса за пределами Китая. Рассказываем, что об этом нужно знать.
Смерть от коронавируса зарегистрировали на Филиппинах – погиб 44-летний мужчина. Об этом сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter. «44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусным 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года».
Как
Смерть на Филлипинах стала первой смертью от коронавируса за пределами Китая. Как сейчас себя чувствуют зараженные в Европе, Америке и России пока неизвестно.
Напомним, вспышка коронавируса началась 31 декабря 2019 года в китайской Хубэй провинции.
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