Можно паниковать. От коронавируса начали умирать не только в Китае

Уже месяц в Китае бушует смертельный коронавирус, который унес жизни больше 300 человек. Вирус проник и в другие страны, в том числе, во Францию, Великобританию, Россию и США. И вчера, 1 февраля, зарегистрировали первую смерть от коронавируса за пределами Китая. Рассказываем, что об этом нужно знать.

Смерть от коронавируса зарегистрировали на Филиппинах – погиб 44-летний мужчина. Об этом сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter. «44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусным 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года».