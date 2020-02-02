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Можно паниковать. От коронавируса начали умирать не только в Китае

02.02.2020 12:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Уже месяц в Китае бушует смертельный коронавирус, который унес жизни больше 300 человек. Вирус проник и в другие страны, в том числе, во Францию, Великобританию, Россию и США. И вчера, 1 февраля, зарегистрировали первую смерть от коронавируса за пределами Китая. Рассказываем, что об этом нужно знать. 

Смерть от коронавируса зарегистрировали на Филиппинах – погиб 44-летний мужчина. Об этом сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter. «44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусным 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года». 

Как пишет DW, вероятно, пациент заразился вирусом еще до прибытия на Филиппины. Речь про китайца, он приехал на Филиппины уже пораженный вирусом. И в сопровождении женщины, у которой недавно также были обнаружены признаки заражения. В настоящий момент она находится в больнице и идет на поправку, указал министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке. Ранее Филиппины заявили о намерении запретить въезд в страну иностранцам с территории Китая.

Смерть на Филлипинах стала первой смертью от коронавируса за пределами Китая. Как сейчас себя чувствуют зараженные в Европе, Америке и России пока неизвестно. 

Напомним, вспышка коронавируса началась 31 декабря 2019 года в китайской Хубэй провинции. Общее число жертв в Китае от нового вируса достигло 304 человек – 45 из них скончались за последние сутки. Заразилось вирусом по всему миру (но больше всего в Китае) больше 14 тысяч человек  – около 2,5 тысяч только за последние сутки. 

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