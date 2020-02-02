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В Китае из-за коронавируса советовали отказаться от свадеб в «дату тысячелетия» — 2.02.2020
02.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Власти КНР в связи со вспышкой пневмонии, вызванной
«Всем органам, которые ранее объявили, что будут регистрировать браки 2 февраля, следует все отменить и оповестить общественность», — говорится в заявлении.
Сочетание цифр
Китайским ЗАГСам рекомендовали в принципе избегать многолюдных церемоний и отменить свадебные банкеты.
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Власти КНР в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом, рекомендовали гражданам страны отказаться от планов сыграть свадьбу в так называемую...
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