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В Китае из-за коронавируса советовали отказаться от свадеб в «дату тысячелетия» — 2.02.2020

02.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Китае из-за коронавируса советовали отказаться от свадеб в «дату тысячелетия» — 2.02.2020

Власти КНР в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом, рекомендовали гражданам страны отказаться от планов сыграть свадьбу в так называемую дату тысячелетия — 2 февраля 2020 года (02.02.2002). Об этом говорится в заявлении Министерства гражданской администрации КНР.

«Всем органам, которые ранее объявили, что будут регистрировать браки 2 февраля, следует все отменить и оповестить общественность», — говорится в заявлении.

В Китае из-за коронавируса советовали отказаться от свадеб в «дату тысячелетия» — 2.02.2020

Сочетание цифр 2.02.2020 в китайском языке созвучны с фразой «люблю тебя, люблю тебя». Несмотря на то, что дата приходится на выходной, многие регионы Китая разрешили принимать заявки на регистрацию браков в этот день, пишет РИА Новости. Однако позже разрешение стали отменять, так поступили, в частности, в провинции Хубэй и в Пекине.

Китайским ЗАГСам рекомендовали в принципе избегать многолюдных церемоний и отменить свадебные банкеты.

СБ
 
 
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Власти КНР в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом, рекомендовали гражданам страны отказаться от планов сыграть свадьбу в так называемую...
 
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