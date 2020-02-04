ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крыши Regamet каждому дому! Открытие шоу-рума компании в Бресте

04.02.2020 11:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Говорят, что погода в доме — главнее всего, но мало кто задумывается о том, что эту погоду делает правильная крыша. Чтобы дома белорусов были тёплыми, уютными и, что греха таить, красивыми, ООО «Брествестпресс» решил представить польский кровельный бренд Regamet на белорусском рынке.

Крыши Regamet каждому дому! Открытие шоу-рума компании в Бресте

Теперь со всеми преимуществами продукции Regamet можно познакомиться лично на улице Суворова, 21. Первый шоурум открылся в Бресте и уже приглашает к сотрудничеству не только кровельные компании и бригады кровельщиков, но и розничных клиентов.

Крыши Regamet каждому дому! Открытие шоу-рума компании в Бресте

Амбиции компании — глобальные: планируется, что такой же шоурум будет работать во всех областных центрах Беларуси.

Крыши Regamet каждому дому! Открытие шоу-рума компании в Бресте

— Сейчас компания должна подружиться со своими покупателями, поэтому мы и открыли шоурум в Бресте. Здесь можно ознакомиться с популярными и, что не менее важно, качественными позициями из нашего прайса. Металлочерепицу, металлопрофиль и фальцевую кровлю можно потрогать, рассмотреть образцы продукции со всех сторон, подобрать нужный цвет и даже оттенок, который будет гармонично сочетаться с дизайн-проектом вашего дома. Помимо этого, мы реализуем водосточные системы для кровли и расходные материалы — всё, что необходимо для быстрого и простого монтажа кровли, — рассказал об открывшемся шоуруме Владимир Король, директор ООО «Брествестпресс».

Крыши Regamet каждому дому! Открытие шоу-рума компании в Бресте

Руководство компании не скрывает, что долго искало свежий бренд и решили остановиться именно на сотрудничестве с Regamet только потому, что были уверенны в качестве продукта и других преимуществах, которые не смогли найти у конкурентов: долговечность и прочность покрытия, гарантия до 40 лет, простоту монтажа и, что немаловажно, лёгкость готовой крыши.

Крыши Regamet каждому дому! Открытие шоу-рума компании в Бресте

Каждый клиент гарантированно найдёт помощь у специалистов, которые грамотно проконсультируют, при необходимости выедут на замеры для того, чтобы максимально четко и корректно сформировать заказ, а также помогут купить крышу в рассрочку.

Крыши Regamet каждому дому! Открытие шоу-рума компании в Бресте

Первым 50-ти посетителям обещают заманчивые скидки.

Крыши Regamet каждому дому! Открытие шоу-рума компании в Бресте

Адрес офиса и шоурума: г.Брест, Суворова, 21. С фасадной части здания вас встретит большая объёмная вывеска Regamet, которая верно сориентирует с выбором правильного направления.

Крыши Regamet каждому дому! Открытие шоу-рума компании в Бресте

ООО «Брествестпресс»
УНП 200000108

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Говорят, что погода в доме — главнее всего, но мало кто задумывается о том, что эту погоду делает правильная крыша. Чтобы дома белорусов были тёплыми, уютными и,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В украинском учебнике по всемирной истории нашли грустного Киану Ривза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика