Крыши Regamet каждому дому! Открытие шоу-рума компании в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Говорят, что погода в доме — главнее всего, но мало кто задумывается о том, что эту погоду делает правильная крыша. Чтобы дома белорусов были тёплыми, уютными и, что греха таить, красивыми, ООО «Брествестпресс» решил представить польский кровельный бренд Regamet на белорусском рынке.





Теперь со всеми преимуществами продукции Regamet можно познакомиться лично на улице Суворова, 21. Первый шоурум открылся в Бресте и уже приглашает к сотрудничеству не только кровельные компании и бригады кровельщиков, но и розничных клиентов.





Амбиции компании — глобальные: планируется, что такой же шоурум будет работать во всех областных центрах Беларуси.





— Сейчас компания должна подружиться со своими покупателями, поэтому мы и открыли шоурум в Бресте. Здесь можно ознакомиться с популярными и, что не менее важно, качественными позициями из нашего прайса. Металлочерепицу, металлопрофиль и фальцевую кровлю можно потрогать, рассмотреть образцы продукции со всех сторон, подобрать нужный цвет и даже оттенок, который будет гармонично сочетаться с дизайн-проектом вашего дома. Помимо этого, мы реализуем водосточные системы для кровли и расходные материалы — всё, что необходимо для быстрого и простого монтажа кровли, — рассказал об открывшемся шоуруме Владимир Король, директор ООО «Брествестпресс» .





Руководство компании не скрывает, что долго искало свежий бренд и решили остановиться именно на сотрудничестве с Regamet только потому, что были уверенны в качестве продукта и других преимуществах, которые не смогли найти у конкурентов: долговечность и прочность покрытия, гарантия до 40 лет, простоту монтажа и, что немаловажно, лёгкость готовой крыши.





Каждый клиент гарантированно найдёт помощь у специалистов, которые грамотно проконсультируют, при необходимости выедут на замеры для того, чтобы максимально четко и корректно сформировать заказ, а также помогут купить крышу в рассрочку.





Первым 50-ти посетителям обещают заманчивые скидки.





Адрес офиса и шоурума: г.Брест, Суворова, 21. С фасадной части здания вас встретит большая объёмная вывеска Regamet, которая верно сориентирует с выбором правильного направления.





ООО «Брествестпресс»

УНП 200000108