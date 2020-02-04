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Брестчанин незаконно ввез из Польши продукты и технику на Br23 тыс.

04.02.2020 11:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники таможни разоблачили брестчанина, который дважды за три месяца незаконно ввозил в Беларусь коммерческую партию товаров, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Брестчанин незаконно ввез из Польши продукты и технику на Br23 тыс.

Брестские и минские таможенники во время специальных мероприятий на трассе М1 остановили легковой автомобиль Citroen. Транспортное средство под управлением брестчанина направлялось в Россию. В салоне и багажнике находилось более 350 единиц различного товара: сыр польского производства, партия кофе, наушники, фотообъективы, запасные части к штукатурным станциям.

Брестчанин незаконно ввез из Польши продукты и технику на Br23 тыс.

Брестчанин незаконно ввез из Польши продукты и технику на Br23 тыс.

"Этот товар ввозился незаконно в Беларусь из Польши через пункт пропуска "Варшавский мост" путем раздачи третьим лицам и предназначался для последующей незаконной реализации на территории России. Общая стоимость груза составила свыше Br23 тыс.", - отметили в Брестской таможне. В ноябре 2019 года брестчанин уже попадался на аналогичном правонарушении. Тогда у него было изъято 230 кг сыра иностранного производства, партия мобильных телефонов и наушников.

Брестчанин незаконно ввез из Польши продукты и технику на Br23 тыс.

Продукты питания и технику таможенники изъяли до решения суда. Начат административный процесс по ч.2 ст.14.1 КоАП (перемещение подлежащих декларированию товаров с сокрытием от таможенного контроля).

 
 
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