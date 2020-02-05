ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Редкий случай: в Италии у девушки из десен выросли волосы

05.02.2020 10:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Италии у женщины выросли волосы из десен. Несмотря на то, что она обратилась к врачам еще в 2009 году, этот редкий медицинский случай был описан в научном журнале только сейчас. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: drsigridlopezdds.net

В журнале отмечается, что чуть более 10 лет назад 19-летняя девушка обратилась в Университета Кампании Луиджи Ванвителли (Италия) с такой редкой проблемой как гирсутизм десен. То есть, сразу за ее верхними зубами из десен росли волоски, похожие на ресницы.

Исследование литературы начиная с 1960-х годов выявило только пять других подобных случаев — причем все у мужчин.

В случае с девушкой причиной оказался синдром поликистозных яичников — состояние, связанное с гормональным дисбалансом. Гирсутизм или избыточный рост волос является частым следствием этого заболевания, но обычно волоски прорастают на лице, туловище и конечностях.

Пациентке удалили волосы хирургическим путем и прописали курс оральных контрацептивов для устранения дисбаланса гормонов. Однако спустя шесть лет она снова вернулась в клинику: девушка отказалась от гормонального лечения, и гирсутизм десен вернулся.

На этот раз медицинская команда изучила образцы под микроскопом и обнаружила волосяной стержень, пробивающийся сквозь необычно утолщенные ткани ее десен.

Если вы хотите посмотреть на волосы из десен, нажмите сюда


Изображение: Zhurakivska etal., OOOOJournal, 2020

Еще спустя год девушка обратилась к врачам вновь: ее состояние ухудшилось, а количество волос увеличилось.

Хотя трудно сказать наверняка, исследователи предполагают, что волосковые клетки могли быть «активированы», когда пациентка еще была эмбрионом. Но они все равно не нашли научное объяснение этому аномальному состоянию.

Кроме того, нет сведений, вернулась ли пациентка к предписанным лекарствам или же она продолжает бороться с ростом волос на зубах. Также неясно, влияет ли эта аномалия на ее здоровье другими способами, или это просто неудобно.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной оказался синдром поликистозных яичников - состояние, связанное с гормональным дисбалансом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ожидаемое похолодание не представляет угрозу для большинства озимых культур — Белгидромет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика