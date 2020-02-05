Редкий случай: в Италии у девушки из десен выросли волосы

Источник материала: Tut.by

В Италии у женщины выросли волосы из десен. Несмотря на то, что она обратилась к врачам еще в 2009 году, этот редкий медицинский случай был описан в научном журнале только сейчас. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology .



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: drsigridlopezdds.net

В журнале отмечается, что чуть более 10 лет назад 19-летняя девушка обратилась в Университета Кампании Луиджи Ванвителли (Италия) с такой редкой проблемой как гирсутизм десен. То есть, сразу за ее верхними зубами из десен росли волоски, похожие на ресницы.

Исследование литературы начиная с 1960-х годов выявило только пять других подобных случаев — причем все у мужчин.

В случае с девушкой причиной оказался синдром поликистозных яичников — состояние, связанное с гормональным дисбалансом. Гирсутизм или избыточный рост волос является частым следствием этого заболевания, но обычно волоски прорастают на лице, туловище и конечностях.

Пациентке удалили волосы хирургическим путем и прописали курс оральных контрацептивов для устранения дисбаланса гормонов. Однако спустя шесть лет она снова вернулась в клинику: девушка отказалась от гормонального лечения, и гирсутизм десен вернулся.

На этот раз медицинская команда изучила образцы под микроскопом и обнаружила волосяной стержень, пробивающийся сквозь необычно утолщенные ткани ее десен.

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Изображение: Zhurakivska etal., OOOOJournal, 2020

Еще спустя год девушка обратилась к врачам вновь: ее состояние ухудшилось, а количество волос увеличилось.

Хотя трудно сказать наверняка, исследователи предполагают, что волосковые клетки могли быть «активированы», когда пациентка еще была эмбрионом. Но они все равно не нашли научное объяснение этому аномальному состоянию.

Кроме того, нет сведений, вернулась ли пациентка к предписанным лекарствам или же она продолжает бороться с ростом волос на зубах. Также неясно, влияет ли эта аномалия на ее здоровье другими способами, или это просто неудобно.