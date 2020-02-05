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В Борисове мусоровоз насмерть сбил пешехода

05.02.2020 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами грузовика в Борисове. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Фото: СК

Наезд произошел днем 4 февраля на улице Коллективной. Предварительно установлено, что 27-летний водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом, сбил 61-летнего местного жителя.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.

В ГАИ отметили, что техосмотр у мусоровоза отсутствовал, световая и звуковая сигнализация работали.


Фото: СК

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
 
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
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