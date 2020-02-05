|
В Борисове мусоровоз насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами грузовика в Борисове. Об этом
Наезд произошел днем 4 февраля на улице Коллективной. Предварительно установлено, что 27-летний водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом, сбил 61-летнего местного жителя.
В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.
В ГАИ отметили, что техосмотр у мусоровоза отсутствовал, световая и звуковая сигнализация работали.
Следователи
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)