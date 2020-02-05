«Свободный микрофон», победители

Источник материала: Новости Дзержинска

Более 100 участников приняли участие в областном конкурсе, который прошел 31 января в г.Жодино. Конкурсное выступление состояло из трех этапов: «Там, где я счастлив», «Интерактив с залом», «Экспромт».

Жюри высоко отметило выступления следующих конкурсантов:

Диплом I степени – Кисилевич Артём, учащийся государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г.Дзержинска», в номинации «Лучший ведущий» 11-14 лет;

Диплом II степени – Шаповалова Ксения и Заголовец Фёдор, учащиеся государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г.Фаниполя», в номинации «Лучший дуэт ведущих» 6-10 лет;

Диплом III степени – Гармаза Александра, учащаяся государственного учреждения образования «Гимназия № 1 г.Дзержинска», в номинации «Лучшая ведущая» 11-14 лет;

Диплом III степени – Рукан София, учащаяся государственного учреждения образования «Гимназия г.Фаниполя», в номинации «Лучшая ведущая» 6-10 лет.