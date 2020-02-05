Туристическая карта центра города появилась на улице Советской

Источник материала: Виртуальный Брест

Информационный материал разместил Брестский городской информационно-туристический центр.





На плакате в доступной форме показаны все точки притяжения, которые могут привлечь гостей города.





С другой стороны билборда фотография недавно появившегося в городе над Бугом памятника поэту Александру Пушкину.



