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Туристическая карта центра города появилась на улице Советской

05.02.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Информационный материал разместил Брестский городской информационно-туристический центр.

Туристическая карта центра города появилась на улице Советской

На плакате в доступной форме показаны все точки притяжения, которые могут привлечь гостей города.

Туристическая карта центра города появилась на улице Советской

С другой стороны билборда фотография недавно появившегося в городе над Бугом памятника поэту Александру Пушкину.

Туристическая карта центра города появилась на улице Советской

 
 
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  Информационный материал разместил Брестский городской информационно-туристический центр. На плакате в доступной форме показаны все точки притяжения, которые...
 
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