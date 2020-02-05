|
Туристическая карта центра города появилась на улице Советской
05.02.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Информационный материал разместил Брестский городской информационно-туристический центр.
На плакате в доступной форме показаны все точки притяжения, которые могут привлечь гостей города.
С другой стороны билборда фотография недавно появившегося в городе над Бугом памятника поэту Александру Пушкину.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информационный материал разместил Брестский городской информационно-туристический центр. На плакате в доступной форме показаны все точки притяжения, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)