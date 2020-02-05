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В Брестской области январь был самым теплым за последние 13 лет

05.02.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области нынешний январь характеризовался аномально теплой погодой и недобором осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией ГУ "Брестоблгидромет" Светлана Жогальская.

В Брестской области январь был самым теплым за последние 13 лет

Средняя за сутки температура превышала климатическую норму на 5-7 градусов и составляла 2-5 градусов тепла. В отдельные дни воздух прогревался до плюс 3-8 градусов. В Бресте 15 января был установлен новый рекорд абсолютных максимумов для этой даты, столбики термометра показывали 8,1 градуса. Предыдущий рекорд был в 2007 году - 6,7 градуса выше ноля. Также наблюдался недостаток влаги. На территории региона в январе выпало всего 60-77% месячной нормы осадков.

Среднемесячная же температура воздуха в юго-западном регионе оказалась на 4-5 градусов выше климатической нормы и составила 1,3 градуса. Такой теплый январь на территории Брестской области отмечен во второй раз за послевоенный период метеорологических наблюдений. Более теплой погода выдалась только в 2007 году, когда средняя за месяц температура была около плюс двух. "Это не самые высокие температуры за последние 30 лет. До плюс 10 градусов и выше воздух прогревался в отдельные дни января в 1990, 1991, 1993, 1994, 1999, 2005 и 2007 годах. Максимум зафиксирован 14 января 1993-го - 11,6 градуса тепла", - рассказала Светлана Жогальская.

Аномально теплая погода сейчас одна из обсуждаемых тем среди жителей Брестской области. На своих страницах в социальных сетях они делятся фотографиями зимних необычностей. У некоторых в это время года распустились бутоны весенних цветов, в лесу можно встретить грибы. А в самых южных районах жители умудрились вырастить в защищенном грунте морковь и редис. Из-за теплой и бесснежной зимы в Брестском регионе остались зимовать многие перелетные птицы.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестской области нынешний январь характеризовался аномально теплой погодой и недобором осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела...
 
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