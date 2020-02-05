7 февраля в 12.00 торжественное открытие ТЦ Catapulta

Источник материала: Mlife

С 13.00 до 22.00 вас ожидает:

Приглашаем по адресу: ул. Нефтестроителей 26/1Мы приготовили всем подарки.- розыгрыши подарков от всех операторов ТЦ- сертификаты от KFC- аквагрим- ростовые куклы бегемоты от ГИППО и плюшевый медведь Catapulta ( не скрываем эмоций, будем обниматься)- анимация для детишек- праздничные зоны активности в стилистике Marvell- в 16.30 представление и шоу мыльных пузырей от книжного магазина Букваешка- лепка для детей от магазина Граф-Жираф- скидки до 50%Целый день хорошее настроение с классным ведущим, а в 19.00 lounge music zone на зоне фудкорта и сеты от DJИ это далеко не всё, до встречи!