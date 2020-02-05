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7 февраля в 12.00 торжественное открытие ТЦ Catapulta
Источник материала: Mlife
Приглашаем по адресу: ул. Нефтестроителей 26/1
Мы приготовили всем подарки.
С 13.00 до 22.00 вас ожидает:- розыгрыши подарков от всех операторов ТЦ
- сертификаты от KFC
- аквагрим
- ростовые куклы бегемоты от ГИППО и плюшевый медведь Catapulta ( не скрываем эмоций, будем обниматься)
- анимация для детишек
- праздничные зоны активности в стилистике Marvell
- в 16.30 представление и шоу мыльных пузырей от книжного магазина Букваешка
- лепка для детей от магазина Граф-Жираф
- скидки до 50%
Целый день хорошее настроение с классным ведущим, а в 19.00 lounge music zone на зоне фудкорта и сеты от DJ
И это далеко не всё, до встречи!
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Не скрывая эмоций, под импровизированную барабанную дробь мы рады сообщить вам 7 февраля в 12.00 торжественное открытие ТЦ Catapulta.далее...
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