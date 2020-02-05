Источник материала: Кричевская жизнь





В Могилеве прошел областной этап XXVII Респуб­ликанского синхронного чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников. В этот день на десятках игровых площадок Беларуси 457 школьных команд вели борьбу за право участвовать в финальном этапе чемпионата Беларуси по интеллектуальным играм. Интеллектуальный клуб «Версия» СШ ­№ 8 представляли три команды эрудитов. Итоговые результаты всех порадовали. Команда «Новая эра» в возрастной категории «ювеналы» заняла 2-е место в области и показала 3-й результат в республике. Команда «ВДВ» в возрастной категории «дети» стала 2-й в области, показав 6-й результат в республике. Теперь наших юных знатоков ждет финал чемпионата Беларуси. Пожелаем им успешной игры!



