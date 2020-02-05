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Электронная очередь в Каменном Логе может появиться к концу года

05.02.2020 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оператор зоны ожидания компания СООО «ЭСТЕЙТ ОЙЛ» планирует завершить все работы до апреля 2021 года.

Электронная очередь в Каменном Логе может появиться к концу года
«Мы планируем запустить этот объект в конце этого года», - рассказали «Белорусскому партизану» в компании.

Как сообщал «Белорусский партизан», сегодня забронировать время на выезд из Беларуси на Каменном Логе нельзя – системы электронного бронирования здесь просто нет. С прошлого года оператором зоны ожидания в Каменном Логе является СООО «ЭСТЕЙТ ОЙЛ».

Компания реализует крупный инвестпроект в рамках модернизации инфраструктуры на автомагистрали М-7 Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики в автодорожном пункте пропуска Каменный Лог. 

«Инвестор вкладывает в поэтапную реализацию проекта 5,5 миллиона долларов, - сообщал Государственный пограничный комитет. – Сначала будет построена зона ожидания со стоянкой на 150 мест для большегрузных автомобилей, кафе.

Более перспективной для инвестора станет вторая очередь возведения объектов придорожного сервиса на М-7 в районе погранперехода «Каменный Лог». Они намерены построить станцию технического обслуживания, мойку автомобилей, гостиницу и спортивно-оздоровительный комплекс. 

Последний объект, по заверениям инвестора, будет востребован дальнобойщиками по восстановлению сил после длительных поездок и стоянок».


Изначально планировалось, что инвестор завершит все работы к апрелю 2021 года. Однако в «ЭСТЕЙТ ОЙЛ» не исключают, что справятся с задачей гораздо раньше.

«Мы планируем запустить данный объект в этом году», - сказали «Белорусскому партизану» в компании.
 
Теги: Минск
 
 
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Оператор зоны ожидания компания СООО «ЭСТЕЙТ ОЙЛ» планирует завершить все работы до апреля 2021 года.
 
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