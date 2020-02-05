Электронная очередь в Каменном Логе может появиться к концу года

«Мы планируем запустить этот объект в конце этого года», - рассказали «Белорусскому партизану» в компании.





Как сообщал «Белорусский партизан», сегодня забронировать время на выезд из Беларуси на Каменном Логе нельзя – системы электронного бронирования здесь просто нет. С прошлого года оператором зоны ожидания в Каменном Логе является СООО «ЭСТЕЙТ ОЙЛ».





Компания реализует крупный инвестпроект в рамках модернизации инфраструктуры на автомагистрали М-7 Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики в автодорожном пункте пропуска Каменный Лог.





«Инвестор вкладывает в поэтапную реализацию проекта 5,5 миллиона долларов, - сообщал Государственный пограничный комитет. – Сначала будет построена зона ожидания со стоянкой на 150 мест для большегрузных автомобилей, кафе.





Более перспективной для инвестора станет вторая очередь возведения объектов придорожного сервиса на М-7 в районе погранперехода «Каменный Лог». Они намерены построить станцию технического обслуживания, мойку автомобилей, гостиницу и спортивно-оздоровительный комплекс.





Последний объект, по заверениям инвестора, будет востребован дальнобойщиками по восстановлению сил после длительных поездок и стоянок».









Изначально планировалось, что инвестор завершит все работы к апрелю 2021 года. Однако в «ЭСТЕЙТ ОЙЛ» не исключают, что справятся с задачей гораздо раньше.





«Мы планируем запустить данный объект в этом году», - сказали «Белорусскому партизану» в компании.