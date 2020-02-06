В Кобринском районе пенсионерка получила ожоги при покраске дома

Источник материала: Виртуальный Брест

Жительница Кобринского района получила серьезные ожоги во время покрасочных работ в доме, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС .





Случай произошел 4 февраля в агрогородке Хидры. Женщина 1947 года рождения вместе с сыном занималась покраской помещений. По предварительной информации, она смешивала краску с растворителем возле газового котла. Пары воспламенились, и одежда загорелась. Подручными средствами сын сбил пламя на матери. Однако после инцидента родственники не стали обращаться за медицинской помощью.

На следующий день, 5 февраля, около 13.00 женщину без сознания обнаружил на подворье сосед, который и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу. У нее диагностированы ожоги III степени, повреждено 45% тела.