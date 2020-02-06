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В Кобринском районе пенсионерка получила ожоги при покраске дома

06.02.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жительница Кобринского района получила серьезные ожоги во время покрасочных работ в доме, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Кобринском районе пенсионерка получила ожоги при покраске дома

Случай произошел 4 февраля в агрогородке Хидры. Женщина 1947 года рождения вместе с сыном занималась покраской помещений. По предварительной информации, она смешивала краску с растворителем возле газового котла. Пары воспламенились, и одежда загорелась. Подручными средствами сын сбил пламя на матери. Однако после инцидента родственники не стали обращаться за медицинской помощью.

На следующий день, 5 февраля, около 13.00 женщину без сознания обнаружил на подворье сосед, который и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу. У нее диагностированы ожоги III степени, повреждено 45% тела.

 
 
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  Жительница Кобринского района получила серьезные ожоги во время покрасочных работ в доме, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Случай...
 
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