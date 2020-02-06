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От полученных ожогов скончалась пенсионерка, которую нашли обгоревшей в доме

06.02.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 06-00 05.02.2020 по 06-00 06.02.2020 на территории Брестской области зарегистрирован 1 пожар в Кобринском районе. Погиб 1 человек, травмирован 1 человек. 

От полученных ожогов скончалась пенсионерка, которую нашли обгоревшей в доме

05.02.2020 г., 14-05. В Кобринский РОЧС из УЗ «Кобринская ЦРБ» поступило сообщение о госпитализации с ожогами жительницы аг. Хидры. Ожоги получены по месту жительства при воспламенении паров ЛВЖ. В результате пожара огнем повреждена одежда на пострадавшей. Причина пожара устанавливается.

От полученных ожогов скончалась пенсионерка, которую нашли обгоревшей в доме

05.02.2020 г. в Ганцевичский РОЧС из УЗ «Ганцевичская ЦРБ» поступило сообщение о том, что от полученных ожогов скончалась пенсионерка 1925 г.р. Ожоги получены 22.01.2020 года по месту жительства (Ганцевичский район, аг. Раздяловичи).

От полученных ожогов скончалась пенсионерка, которую нашли обгоревшей в доме

Подразделения МЧС не привлекались.

 
 
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  С 06-00 05.02.2020 по 06-00 06.02.2020 на территории Брестской области зарегистрирован 1 пожар в Кобринском районе. Погиб 1 человек, травмирован 1 человек. 05.02.2020 г., 14-05. В...
 
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