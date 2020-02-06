ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соревнования по альпинизму проведут в Бресте

06.02.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В легкоатлетическом манеже Бреста 8 февраля пройдут соревнования альпинистских связок Alpcontest, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Брестского областного общественного объединения альпинизма и скалолазания Никита Дедюшко.

Соревнования по альпинизму проведут в Бресте

По словам организаторов, аналогов брестским соревнованиям в республике нет. Их участниками станут около 80 человек - из областей Беларуси и Минска, а также Москвы. Самому младшему альпинисту еще не исполнилось 18 лет, самому старшему - более 45.

Соревнования на скалодроме продлятся с раннего утра до позднего вечера. В первой половине дня состоятся квалификационные отборы. Для прохождения будет предложено 15 трасс с различными техническими заданиями, которые встречаются на естественном рельефе. Участникам необходимо преодолеть как можно большее число трасс. В финал выйдут четыре команды.

"В этих соревнованиях важна слаженная работа команды. В альпинистской связке - два человека. На трассе они будут работать поочередно, чтобы распределить свои и возможности по дистанции. Для этого участникам понадобятся не только сила и технические навыки, но и логика", - отметил Никита Дедюшко.

Соревнования по альпинизму проведут в Бресте

В финале определятся победители и призеры соревнований. Команду, занявшую четвертое место, поощрят за волю к победе. Также будут названы лучшие женская и смешанная связки.

Организатором соревнований является Брестское областное общественное объединение альпинизма и скалолазания при поддержке Брестского горисполкома.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В легкоатлетическом манеже Бреста 8 февраля пройдут соревнования альпинистских связок Alpcontest, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Брестского...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 6 февраля стартует международный симпозиум «Писатель и время»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика