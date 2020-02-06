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Две шайбы за 15 секунд. 19-летний белорус был назван лучшим хоккеистом матча в канадской лиге

06.02.2020 11:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский форвард Алексей Протас был назван лучшим хоккеистом матча между «Принц Альберт Рэйдерс» и «Медисин Хат Тайгерс» (4:3) в юниорской Западной хоккейной лиге.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Протас забросил две шайбы за 15 секунд игрового времени. Его команда уступала 2:3, но он сравнял счет за 7 секунд до конца основного времени. А в первой же атаке овертайма Алексей принес «Принц Альберт Рэйдерс» победу. Для этого ему понадобилось 8 секунд.

Всего в этом сезоне белорусский центрфорвард провел 45 матчей, в которых набрал 61 (24+37) очко.

Напомним, что в прошлом году он был задрафтован клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс».

 
 
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Белорусский форвард Алексей Протас был назван лучшим хоккеистом матча между «Принц Альберт Рэйдерс» и «Медисин Хат Тайгерс» (4:3) в юниорской Западной хоккейной...
 
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