Две шайбы за 15 секунд. 19-летний белорус был назван лучшим хоккеистом матча в канадской лиге

Источник материала: Tut.by

Белорусский форвард Алексей Протас был назван лучшим хоккеистом матча между «Принц Альберт Рэйдерс» и «Медисин Хат Тайгерс» (4:3) в юниорской Западной хоккейной лиге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Протас забросил две шайбы за 15 секунд игрового времени. Его команда уступала 2:3, но он сравнял счет за 7 секунд до конца основного времени. А в первой же атаке овертайма Алексей принес «Принц Альберт Рэйдерс» победу. Для этого ему понадобилось 8 секунд.

Всего в этом сезоне белорусский центрфорвард провел 45 матчей, в которых набрал 61 (24+37) очко.

Напомним, что в прошлом году он был задрафтован клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс».