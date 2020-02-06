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Две шайбы за 15 секунд. 19-летний белорус был назван лучшим хоккеистом матча в канадской лиге
Источник материала: Tut.by
Белорусский форвард
Протас забросил две шайбы за 15 секунд игрового времени. Его команда уступала 2:3, но он сравнял счет за 7 секунд до конца основного времени. А в первой же атаке овертайма Алексей принес «Принц Альберт Рэйдерс» победу. Для этого ему понадобилось 8 секунд.
Всего в этом сезоне белорусский центрфорвард провел 45 матчей, в которых набрал 61 (24+37) очко.
Напомним, что в прошлом году он был задрафтован клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс».
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Белорусский форвард Алексей Протас был назван лучшим хоккеистом матча между «Принц Альберт Рэйдерс» и «Медисин Хат Тайгерс» (4:3) в юниорской Западной хоккейной...
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