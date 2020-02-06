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В Пинске тестируют гусеничные подъемники для инвалидов

06.02.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске апробируют проект по использованию мобильных лестничных подъемников для людей с инвалидностью. Об этом сегодня сообщил председатель горисполкома Иван Ребковец во время прямой линии помощника Президента - инспектора по Брестской области Анатолия Маркевича, передает корреспондент БЕЛТА.

В Пинске тестируют гусеничные подъемники для инвалидов

На прямую линию к Анатолию Маркевичу дозвонились более десяти жителей Пинска и района. Одним из актуальных стал вопрос создания безбарьерной среды. В частности, женщина-инвалид первой группы посетовала на трудности в передвижении. В доме отсутствует пандус, но и возможности по его устройству нет. Мэр Пинска отметил, что для помощи таким людям территориальный центр социальной защиты населения в декабре 2019 года закупили мобильный лестничный подъемник. Если он хорошо зарекомендует себя, таких подъемников закупят больше. Еще один пинчанин пожаловался на отсутствие пандуса в одном из отделений банка в городе.

"Тема актуальная. Составлены четкие планы, которыми руководствуются местные власти. Но мы увидели, что по отдельным позициям пока не найдено решения. Нужно принимать меры для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями. Мы конкретизируем сроки исполнения всех поручений, которые сегодня даны. В течение первого полугодия прозвучавшие вопросы по безбарьерной среде будут решены", - сказал Анатолий Маркевич.

Животрепещущую проблему поднял 88-летний бывший узник концлагеря. Пенсионер поинтересовался возможностью отдохнуть в близлежащем санатории "Ясельда". Анатолий Маркевич пообещал посодействовать в этом. "Таким людям нужно уделять повышенное внимание. Человек хочет отдохнуть в санатории, поправить здоровье - у нас для этого есть все возможности. Вопрос решить можно. Местные власти должны более оперативно и серьезно вникать в ситуацию", - считает помощник Президента.

Анатолий Маркевич обратил внимание, что практически во время каждого приема граждан звучат вопросы о жилищно-коммунальном хозяйстве и улучшении жилищных условий. Пинск не стал исключением: обратились три горожанина с просьбой предоставить жилье. "В Беларуси проведена серьезна работа по поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, особенно многодетных семей. Иногда возникают вопросы, которые требуют более детального обсуждения. В каждой ситуации разберемся, уверен, рациональное решение будет найдено", - подчеркнул инспектор по Брестской области.

На прием граждан к Анатолию Маркевичу в Пинске записались более 20 человек.

 
 
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  В Пинске апробируют проект по использованию мобильных лестничных подъемников для людей с инвалидностью. Об этом сегодня сообщил председатель горисполкома Иван...
 
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