Вот только не надо сидеть дома. Куда в эти выходные пойдут минчане?

Источник материала: Tut.by

Вы же не думали эти выходные просидеть дома? AFISHA.TUT.BY постарается этого не допустить: мы проанализировали статистику всех мероприятий на нашем сервисе и в каждом разделе ( «Кино» , «Концерты» , «Спектакли» , «Выставки» , «Другое» ) выделили страницы, которые жители столицы чаще всего просматривали в период с 3 по 6 февраля. Посмотрите, куда в этот уикэнд пойдут минчане, и попытайтесь составить им компанию. Должно быть весело.

Сходить в кино на премьеру «Хищных птиц»



Кадр из фильма

В минский прокат вышла черная комедия «Хищные птицы» — а это, между прочим, одним из самых ожидаемых фильмов года . Начинается премьерная лента с того, что Джокер в буквальном смысле вышвыривает преданную ему Харли Квинн на улицу, и теперь героине нужно учиться жить самой по себе. Что не так уж и просто, ведь теперь, когда она уже не под протекторатом Джокера, на нее объявляют охоту все те, кому она когда-то перешла дорогу (а таких, как мы знаем, немало). Сразу же после разрыва Харли становится кошатницей, только не буквально: заводит себе гиену по кличке Брюс, чем передает привет Бэтмену. Главные роли исполнили Марго Робби, Джерни Смоллетт-Белл и Юэн Макгрегор.

Когда: уже в кино Где: во всех минских кинотеатрах Сколько: от 5,50 рубля Купить билет

Удивиться новому шоу цирка Du Soleil



Фото: Мэтт Бёрд

Уже сегодня вечером знаменитая канадская труппа Cirque du Soleil покажет в Минске программу Crystal — первую за 35-летнюю историю цирка постановку на льду, и это будет настоящий вызов гравитации. Авторы шоу подчеркивают, что Crystal разрушает традиционные формы ледового шоу и создает уникальное зрелище. В нем зрители откроют бесконечные возможности, которые лед прибавляет к силе циркового искусства.

Когда: 7 и 8 февраля Где: « Минск-Арена » Сколько: от 45 до 180 рублей. Детям до 12 лет — скидка 10%. Групповые билеты от 5 человек — скидка 10% Купить билет

Угоститься на «Гастрофесте»





На неделе стартовал очередной гастрофест, и снова 20 кофеен города предлагают гостям десерт и кофе за 7 рублей. В прошлые годы, например, именно кофейные гастрофесты были одними из самых популярных у минчан. Из чего выбирать — смотрите тут . Кстати, проголосовать за лучший сет можно на сайте gastrofest.by или в одноименном Telegram-канале.

Когда: все выходные Где: в минских кофейнях Сколько: 7 рублей

Попасть на мощный концерт



Фото: Дмитрий Гусалов

Одна из легенд классического рока — группа Uriah Heep — возвращается в Беларусь, чтобы сыграть лучшие хиты за свою 50-летнюю карьеру. Коллектив образовался в Лондоне в 1969 году, и за эти годы на музыкальном олимпе они выпустили множество студийных и концертных сборников, продали более 45 миллионов альбомов по всему миру, а также дали более 4000 шоу в 60 странах мира. Их музыка, включая хард-роковые боевики, мелодичные баллады и арт-роковые композиции, навсегда отложилась в сердцах поклонников рок-музыки с начала 70-х годов. За такое даже можно простить то, что менеджмент артистов, вероятно, Минск и Киев — это российские города