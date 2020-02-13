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В Столинском районе подростку прострелили ногу

13.02.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Стреляли из пневматической винтовки.

В Столинском районе подростку прострелили ногу

В деревне Коротичи Столинского района подросток получил ранение в результате стрельбы из пневматической винтовки. Пуля попала ему в бедро.

В Столинском райотделе внутренних дел данный факт пока не комментируют. Идёт проверка.

Известно, что инцидент не связан с учебным процессом.

Пострадавший находится в больнице.

 
 
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  Стреляли из пневматической винтовки. В деревне Коротичи Столинского района подросток получил ранение в результате стрельбы из пневматической винтовки. Пуля...
 
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