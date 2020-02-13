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В Столинском районе подростку прострелили ногу
13.02.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Стреляли из пневматической винтовки.
В деревне Коротичи Столинского района подросток получил ранение в результате стрельбы из пневматической винтовки. Пуля попала ему в бедро.
В Столинском райотделе внутренних дел данный факт пока не комментируют. Идёт проверка.
Известно, что инцидент не связан с учебным процессом.
Пострадавший находится в больнице.
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Стреляли из пневматической винтовки. В деревне Коротичи Столинского района подросток получил ранение в результате стрельбы из пневматической винтовки. Пуля...
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