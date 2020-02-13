В Столинском районе подростку прострелили ногу

Источник материала: Виртуальный Брест

Стреляли из пневматической винтовки.





В деревне Коротичи Столинского района подросток получил ранение в результате стрельбы из пневматической винтовки. Пуля попала ему в бедро.

В Столинском райотделе внутренних дел данный факт пока не комментируют. Идёт проверка.

Известно, что инцидент не связан с учебным процессом.

Пострадавший находится в больнице.