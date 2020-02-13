 Итоговая коллегия ГУЗО состоялась в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Итоговая коллегия главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома состоялась 7 февраля. Подведены итоги работы организаций здравоохранения области за 2019 год, а также определены основные направления деятельности на 2020 год.





В работе коллегии приняли участие главные врачи областных, городских и районных организаций здравоохранений, территориальных ЦГЭ. На коллегии присутствовали также помощник Президента, инспектор по Брестской области Анатолий Мечеславович Маркевич, Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Брестской области Александр Сергеевич Карпицкий, заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Борис Николаевич Андросюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Анатолий Михайлович Дашко, председатель Брестского областного объединения профсоюзов Николай Николаевич Шум и председатель Брестского областного комитета профсоюза работников здравоохранения Анатолий Петрович Горщарук.





С итоговым докладом выступил начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктор Павлович Михаловский. Виктор Павлович отметил, что Брестская область в очередной раз закончила год с хорошими результатами.

Брестская область – лидирующая по показателям рождаемости в Республике, однако, по сравнению с 2018 годом этот показатель снизился на 4,2 %. Весомой причиной такой ситуации стало снижение количества женщин детородного возраста, поэтому республиканские и местные органы власти, а также система здравоохранения поставили перед собой задачу – помочь семьям с планированием, сохранением и протеканием беременности. В 2019 году Брестской областью был достигнут лучший в Республике среди областей показатель общей смертности населения – 12,8 случаев на тысячу населения. В 6 из 16 административных территорий области наблюдается снижение количества случаев смерти и стабилизация показателя общей смертности населения.

На 18,2% снизилось количество умерших от инфаркта миокарда, на 3,8% от цереброваскулярных заболеваний, на 8,8% от острого нарушения мозгового кровообращения при артериальной гипертензии, на 12,7% от инфекционных болезней, на 9,7% от внешних причин, в том числе на 16,2% по причине суицида, на 3,7% от случайного отравления алкоголем.

В докладе акцентировано внимание на увеличение показателя смертности трудоспособного населения до 4,3‰ (2018 год – 4,0‰, в 2019 году достиг 4,3‰), на увеличение смертности от онкологических заболеваний на 13%, от болезней системы кровообращения на 6,3%, от болезней органов пищеварения на 16,2%.

Пересмотрены подходы к диспансеризации населения области и проведен анализ качества диспансерных осмотров. В 2019 году осмотрено 98% от подлежащего диспансеризации контингента. Трудоспособное население осмотрено на 98,5% от подлежащих диспансеризации.

Затрагивались вопросы укрепления материально-технической базы организаций здравоохранения. В 2019 году при поддержке областного исполнительного комитета, Министерства здравоохранения, органов власти обеспечивалось приобретение новой медицинской техники и строительство ряда объектов здравоохранения.

В области закуплен 81 гемодинамический монитор, 26 аппаратов ИВЛ, 13 наркозно-дыхательных аппаратов. Установлены компьютерные томографы в УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи» и УЗ «Брестская детская областная больница», магнитно-резонансные томографы в УЗ «Брестская областная клиническая больница» и УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи».







Продолжена работа по оказанию экспорта медицинских услуг.

– В 2019 году Брестская область выполнила экспорт медицинских услуг на сумму 2 742,0 тыс. долл. США с темпом роста 164,3%, – отметил Виктор Павлович. – С каждым годом количество экспорта услуг увеличивается.

Заместитель Министра по здравоохранению Республики Беларусь Борис Николаевич Андросюк поблагодарил всех присутствующих за работу, подчеркнув, что медицина в регионе работает оперативно и очень качественно. Борис Николаевич отметил, что в области улучшен ряд показателей, и пожелал не останавливаться на достигнутом.

В рамках программы коллегии состоялась церемония награждения главных врачей организаций здравоохранения, чьи коллективы стали лучшими в 2019 году. Председатель Брестского областного комитета профсоюза работников здравоохранения Анатолий Петрович Горщарук вручил нагрудный знак отличия «Лучший наставник» Главному государственному санитарному врачу Брестской области Елене Васильевне Ильяшевой.

По итогам смотра-конкурса деятельности организаций здравоохранения Брестской области за 2019 год победителями среди организаций здравоохранения были признаны: Брестская областная клиническая больница (главный врач – Карпицкий Александр Сергеевич), занявшая 1 место, Брестский областной кардиологический диспансер – 2 место (главный врач – Побиванцева Наталья Фадеевна), Брестский областной эндокринологический диспансер – 3 место (главный врач – Григорович Артур Станиславович).

Лучшей среди центральных поликлиник области в 2019 году стала Пинская центральная поликлиника (главный врач – Киктенко Игорь Юрьевич). Среди центральных районных больниц 1 место присуждено Кобринской ЦРБ (главный врач – Брашко Николай Леонидович), 2 место – Столинской ЦРБ (главный врач – Мойсюк Виктор Иванович), 3 место заняла Лунинецкая ЦРБ (главный врач – Хлебус Светлана Ивановна).

Главный государственный санитарный врач Брестской области Елена Ильяшева вручила награды главным врачам зональных и районных центров гигиены и эпидемиологии, признанных лучшими по итогам 2019 года. Так, среди зональных центров гигиены и эпидемиологии 1 место занял Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии (главный врач – Радченко Геннадий Иванович), 2 место – Кобринский зональный центр гигиены и эпидемиологии (главный врач – Асташевич Светлана Михайловна); среди районных центров гигиены и эпидемиологии 1 место занял Березовский районный центр гигиены и эпидемиологии (главный врач – Стойко Владислав Владимирович), на 2 месте – Ивацевичский районный центр гигиены и эпидемиологии (главный врач – Ковыш Александр Алексеевич).

Подводя итоги 2019 года, начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктор Павлович Михаловский поблагодарил участников коллегии за достойный труд, выразив надежду, что здравоохранение Брестской области и далее будет эффективно выполнять поставленные Министерством здравоохранения и областным исполнительным комитетом задачи, ставя во главу угла доступность и качество оказания медицинской помощи.

Татьяна Сильвестрова, главный внештатный

специалист ГУЗО по работе организаций

здравоохранения со СМИ и общественностью