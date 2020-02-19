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В Минске чествовали призеров юношеских Олимпийских игр

19.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске чествовали призеров III зимних юношеских Олимпийских игр. Из Швейцарской Лозанны белорусские атлеты привезли две медали, передает «МИР 24».

Торжественная церемония прошла в Национальном олимпийском комитете. С удачным выступлением спортсменов и их тренеров поздравил вице-президент организации Виктор Лукашенко. Бронзу в биатлоне завоевала Юлия Ковалевская. А Илья Корзун добыл для страны золото в хоккее 3 на 3.

«Сначала в Беларуси надо было отбор пройти. В клубе было нелегко, потом на республиканском этапе. А в самой Лозанне все команды были равны», – отметил Илья Корзун.

Белорусские атлеты на юношеских играх боролись за медали в пяти видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, конькобежном и горнолыжном спорте, а также в хоккее с шайбой.



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Теги: Минск
 
 
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В швейцарской Лозанне бронзу в биатлоне завоевала Юлия Ковалевская. А Илья Корзун добыл для страны золото в хоккее 3 на 3.
 
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