Молчание чиновника. Человек с инвалидностью годами недополучал пенсию

Источник материала: Аргументы и факты

Житель столицы Денис Юрков считал: чиновники были обязаны предупредить его о том, что он имеет право на более высокую пенсию. За 11 лет молодой человек, по его мнению, недополучил около $1000 в пересчёте. «АиФ» разбирается, как такое могло произойти и что делать, чтобы не повторить чужую ошибку.

История Дениса, рассказанная им самим:

- Врачи обнаружили в моей голове арахноидальную кисту. В 2001 году мне сделали операцию по её удалению, но удалить всю не получилось. Периодически случаются приступы эпилепсии.

11 лет назад мне пожизненно дали третью группу инвалидности.

В 2008 году мужчина устроился на одно из столичных предприятий дворником. В том же году ему пришло уведомление из управления соцзащиты администрации Фрунзенского района Минска, в котором сообщался перечень документов для назначения пенсии по инвалидности. Но Денису к тому моменту не хватало рабочего стажа, а потому ему дали только социальную пенсию.

- Спустя 11 лет из разговора со знакомой, у которой также III группа, выяснилось, что благодаря приобретённому стажу работы я уже имею право не на социальную пенсию, а на трудовую по инвалидности. Подал документы, мне сделали перерасчёт.

Пенсия по инвалидности оказалась существенно больше. По словам Дениса, если раньше ему платили 173,18 рубля в месяц, то теперь - 215,14 руб. Разница - почти 42 руб.

Информировать не обязаны

- Я отправил обращение в комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Поинтересовался, почему за 10 лет соцорганы не удосужились известить меня о моём праве на пенсию по инвалидности, а также попросил сделать перерасчёт и выплатить причитающуюся мне сумму. По моим подсчётам, я потерял около $1000.

В ответе от 24 октября 2019 года мне было сказано, что «обязанность об извещении граждан о возникновении у них в будущем права на иной вид пенсии на органы по труду, занятости и социальной защите не возложена».

Мужчина обжаловал этот ответ в Министерстве труда и социальной защиты, но тщетно. Тогда он обратился в суд Ленинского района Минска. Фото судебного решения Денис прислал в редакцию. Из него следует: Денису Викторовичу Юркову в удовлетворении жалобы на действия комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома отказать.

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Заявил - получи

Случай Дениса не исключительный. Молодой человек рассказал: после того как он обнародовал свою историю в социальных сетях, ему начали звонить десятки человек со всей Беларуси. У всех ситуации разные, но суть одна: их не уведомили или уведомили слишком поздно о праве на более высокую пенсию.

Сколько таких же пострадавших по всей республике - не знающих о своих правах - можно только догадываться.

- Мы имеем дело с точечными проявлениями проблемы, которая возникла из-за того, что в нашем законодательстве нет четкого регулирования порядка информирования граждан о тех пенсионных выплатах и пособиях, на которые человек может претендовать, - своё мнение в интервью «АиФ» высказал юрист Офиса по правам людей с инвалидностью Олег ГРАБЛЕВСКИЙ. - Потому и возникают ситуации, когда люди не получают то, что им положено. Есть и другая проблема. В законодательстве прописано, что право на получение пенсии в нашей стране носит заявительный принцип. Такой подход в отношении людей с инвалидностью ущербный. Он приводит к нарушению их прав.

Проблема стала острее

По словам Олега, до обнародования истории Дениса в Офис по правам людей с инвалидностью поступало немало обращений с похожими жалобами. Сейчас - просто шквал звонков.

- Проблема становится острее с каждым годом, учитывая повышение общеустановленного пенсионного возраста. Люди путают сроки, когда нужно подавать документы на выплату пенсии. Недавний случай: к нам со своей проблемой обратилась пенсионерка. Начали разбираться. Выяснилось, она, как воспитывающая ребенка-инвалида (инвалида с детства), имела право выйти на пенсию на пять лет раньше установленного срока. Когда она спросила у чиновников, как могло получиться, что её не известили, ей ответили: вы не обращались. Юрист акцентирует внимание: Беларусь подписала конвенцию о правах людей с инвалидностью. Из документа следует, что информирование граждан об имеющихся пособиях и пенсионных программах - обязанность государства.

Без формальщины

Денис сообщил, что начал отправлять запросы в соцзащиту в начале октября 2019 года, а уже 22 октября, то есть спустя три недели, его знакомой минчанке Анне, которая также имеет III группу, пришло уведомление о возможности перейти на трудовую пенсию (Денис предполагает, что это реакция на предание огласке его истории). К тому моменту стаж женщины составлял 8 лет. Однако минчанка поначалу даже не сообразила, что именно ей предлагают. Она решила, что речь идет о трудовой пенсии по старости, а её просто перепутали с каким-то пожилым человеком. Выходит, есть люди, которые даже не знают о таком понятии, как «трудовая пенсия по инвалидности».

В случае Дениса, Анны и других мы имеем патовую ситуацию. В шахматах, откуда и пришёл этот термин, он означает ничью.

То есть победителей здесь нет, как нет и виноватых. Во всяком случае, если под виноватыми понимать конкретных чиновников. Ведь если в обязанности работника соцзащиты не входит уведомление граждан об их правах, то формально и придраться не к чему.

Однако «формально» - это не совсем то, чего люди ждут от социально ориентированного государства. Они рассчитывают, что их не забудут, своевременно предупредят, что им помогут, не дожидаясь официального обращения.