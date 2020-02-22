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«С МАЗом мы не конкуренты, наша цель - импортная техника». Ford F-Max будет стоить от 88 500 евро

22.02.2020 18:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы уже сообщали о том, что на белорусский рынок выходит новая марка магистральных тягачей — Ford с моделью F-Max. Для европейского отделения Ford Truck модель F-MAX это первая попытка войти в элитный дальнобойный класс, прежде моделей с полноразмерной кабиной в гамме не было. И попытка удачная — флагман уже успел дважды стать «Грузовиком года». Сначала он получил этот титул на выставке IAA в Ганновере, а затем — в России.


Ford F-MAX — обладатель международного и российского титулов «Грузовик года-2019»

Новинка оснащается 6-цилиндровым турбодизелем Ecotorq собственного производства, объемом 12,7 литра и мощностью 500 л.с. Коробка передач — 12-ступенчатая роботизированная ZF Traxon, задний мост — с принудительной блокировкой дифференциала.


Флагманский F-MAX комплектуется 12,7-литровым дизелем Ecotorq собственного производства, развивающим мощность 500 л.с.

Однако на российском рынке предлагается версия с двигателем Евро-5, сборка которой осуществляется в Калининграде. У нас же продаваться будут исключительно автомобили турецкой сборки, с двигателем Евро-6. Цена — от 88 500 евро (без утилизационного сбора), а это как раз между МАЗом, КАМАЗом и ТОП-7 импортируемых грузовиков. Но о конкуренции с белорусской и российской продукцией речь не идет: как заявили представители дистрибьютора, их целью является как раз импортируемая продукция, и в планах — войти в тройку самых популярных. Помочь в этом должна не только приемлемая цена, но и высокий уровень сервиса: уже сейчас в Беларуси есть 5 сервисных пунктов, а ближайший крупный склад запчастей находится в Варшаве.


Грузовик оснащается 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач, и управляется она… правым подрулевым рычажком!

Комплектация у F-MAX роскошная: водительское кресло с поясничным подпором и подогревом, рулевая колонка регулируется в двух плоскостях, есть климат-контроль, 2,2-киловатный автономный отопитель и предпусковой подогреватель. Если внимательно присмотреться, то в кабине можно найти много элементов от малотоннажной коммерческой техники марки. Например, блок управления климат-контролем целиком взят с модели Transit. Даже обивка кресел похожа на ту, что используется в легковых моделях.


Внутренняя высота кабины составляет 2100 мм, что позволяет стоять в полный рост

Для экипажа предусмотрены два полноценных спальных места, а внутренняя высота кабины (2100 мм) позволяет стоять в полный рост. Также имеются 6 просторных вещевых ящиков — три над ветровым стеклом, и три над спальниками в задней части кабины.

 
 
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Магистральный тягач Ford F-Max не будет конкурировать с МАЗом. Его цель - войти в тройку лидеров среди импортных производителей
 
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