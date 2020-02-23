Источник материала: Ивьевский край

Среди множества особо отмеченных в календаре дней есть еще один особенный, который уже стремительно приближается к нам – 23 февраля, День Защитников Отечества. Это праздник не только военнослужащих, это День всех Защитников Отечества. И каждый мужчина, будь он морским офицером или программистом, бизнесменом или сантехником, ученым или учителем – он Защитник. 23 февраля – это День Защитников своего отечества, своей семьи, чести своей родины, это День настоящего мужчины.

В преддверии этого важного праздника 21 февраля в Ивьевском центре культуры и досуга состоялся праздничный концерт «С праздником, мужчины!».

Собравшихся в зале гостей поприветствовали и поздравили представители районной власти, общественных организаций и трудовых коллективов района.

Лейтмотивом праздничного концерта, подготовленного профессиональными творческими коллективами района, стали героизм и доблесть настоящих Защитников своего Отечества.

































П. КЁЛЕР.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.