Пограничники уделяют повышенное внимание состоянию здоровья прибывающих граждан

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские пограничники уделяют повышенное внимание состоянию здоровья пересекающих границу граждан во всех пунктах пропуска. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.





С личным составом Госпогранкомитета провели дополнительные занятия по выявлению в пассажиропотоке лиц с признаками инфекционных заболеваний.

Теперь пассажиры, прибывающие в Беларусь из-за рубежа через Национальный аэропорт Минск, проходят обязательный температурный скрининг. За ситуацией следят и во всех наземных международных пунктах пропуска.

Перечень стран с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой постоянно уточняется. Людям, побывавшим в этих государствах, уделяется особое внимание.

При выявлении лиц с признаками инфекционного заболевания, такие граждане будут изолированы от общего потока и направлены в санитарно-карантинный пункт в пункте пропуска, где ими займется дежурный врач.

Пограничники обеспечены всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты для работы с такими гражданами и готовы к любым ситуациям.

К слову, эти меры в целом не сказываются на пропускной способности.





Эпидситуация в Беларуси абсолютно контролируемая. Об этом сегодня журналистам заявил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что "на сегодня эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируемая". Повода закрывать границы нет, это в принципе невозможно, считает он. "Наша задача - обеспечить контроль на внешнем контуре за всеми въезжающими", - сказал Владимир Караник.